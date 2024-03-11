SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN

Haberler Dünya Haberleri

Almanya'da doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevi düzenledi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 19:58 Güncelleme 11 Mart 2024, 19:59
Almanya’da doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevi düzenledi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı.

Sendikanın çağrısı üzerine Heidelberg, Freiburg, Tübingen ve Ulm'daki üniversite hastanelerinde çalışan yaklaşık 1000 doktor iş bıraktı.

Stuttgart'ta önce yürüyüş yapan doktorlar, ardından miting düzenledi.

Mitinge katılan doktorlar, fazla mesai ile gece nöbeti için daha fazla para ve daha yüksek ikramiye istedi.

Maliye Bakanlığı önüne sembolik hastane yatağı yerleştiren doktorlar, kliniklere "finansal destek" talebinde de bulundu.

Sendika, toplu pazarlık yapılan dört tur müzakerenin sonuçsuz kalması nedeniyle uyarı grevi çağrısında bulunmuştu.

Acil bakım servislerinin grevden etkilenmeyeceğini açıklayan sendikanın uyarı grevi çağrısı nedeniyle gelecek günlerde acil olmayan ameliyatların erteleneceği ve randevu verme sürelerinin uzatılacağı belirtildi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyorAlman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, kabin personeli grevi nedeniyle 1000 uçuşun iptal edileceğini öngörüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA