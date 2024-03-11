Almanya’da doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevi düzenledi

Almanya 'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı.

Sendikanın çağrısı üzerine Heidelberg, Freiburg, Tübingen ve Ulm'daki üniversite hastanelerinde çalışan yaklaşık 1000 doktor iş bıraktı.

Stuttgart'ta önce yürüyüş yapan doktorlar, ardından miting düzenledi.

Mitinge katılan doktorlar, fazla mesai ile gece nöbeti için daha fazla para ve daha yüksek ikramiye istedi.