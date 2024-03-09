Pentagon fiyaskoyu kabul etti: UFO’lar Dünya’ya hiç uğramadı! Milyonlarca dolarlık ABD fonu medyumlara aktı

UFO GÖRÜNTÜLERİ YALANLANDI

Raporda UFO'ların gökyüzünde manevralar yaptığına dair belgelenmiş görüntüler ise "sıradan nesneler ve fenomenler" ve "yanlış tanımlamanın sonucu" olarak nitelendirildi.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder da yayımlanan raporun ardından UFO iddialarının boşa çıktığını doğruladı.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder

ABD gazetesi New York Post, "Pentagon, Amerikalıların uçan dairelere ve bunları örtbas etmeye yönelik hükümet komplolarına olan takıntısının 1950'lerde başladığını kaydetti" ifadelerini kullandı.

22 MİLYAR DOLARLIK UFO VURGUNU

New York Post, eski Senatör Harry Reid'ın emriyle Pentagon Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın 2008'de Pentagon Savunma İstihbarat Teşkilatı, Gelişmiş Havacılık ve Uzay Silah Sistemleri Uygulama Programı ve AAWSAP adı verilen 22 milyon dolarlık bir program geliştirdiğini belirtti.

PROGRAM RAYDAN ÇIKTI: PARA MEDYUMLARA AKTI

Multimilyon dolarlık sözleşme Reid'in arkadaşı Robert Bigelow' ve şirketi Bigelow Aerospace Advanced Space Studies'e (BAASS) verildi. Projenin "tanımlanan" amacı gelecekteki havacılık ve uzay teknolojisi trendlerini araştırmak ve tahmin etmekti. New York Times ise projenin teslim edildiği şirketin "hayalet avcıları ve medyumlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğünü ve UFO'ları, hayaletleri ve hatta kurtadamları kovalamak için vergi müelleflerinin fonlarını kullanarak kısa süre içinde raydan çıktığını belirtti.

Pentagon'un programın izinsiz paranormal faaliyetlerini öğrendikten sonra finansmanını çektiği ve 2012'de ise programı sonlandırdığı belirtildi.