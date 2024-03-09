SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Pentagon fiyaskoyu kabul etti: UFO’lar Dünya’ya hiç uğramadı! Milyonlarca dolarlık ABD fonu medyumlara aktı

ABD hükümeti yıllardır devam eden UFO araştırmalarının boşa çıktığını kabul etti. Yıllardır UFO’ların varlığını araştıran bir şirkete milyonlarca dolarlık fon sağlayan Pentagon, fiyaskoya dönüşen araştırmaların sonucunda uzaylıların dünyaya hiç uğramadığını belirten bir rapor yayımladı. ABD basını ise Pentagon’un “hayalet avcıları ve medyumlardan” oluşan bir ekibe milyonları heba ettiğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 12:32 Güncelleme 09 Mart 2024, 12:36
Pentagon fiyaskoyu kabul etti: UFO’lar Dünya’ya hiç uğramadı! Milyonlarca dolarlık ABD fonu medyumlara aktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD hükümeti uzaylıların varlığını kanıtlamaya yönelik çalışmalara milyonlarca dolar harcadıktan sonra onlarca yıllık misyonun fiyasko olduğunu resmen kabul etti.

PENTAGON SONUNDA KABUL ETTİ: UFO'LAR DÜNYA'YA HİÇ UĞRAMADI

Cuma günü yayımlanan Pentagon raporunda, 1945'ten bu yana ABD hükümetinin "Tanımlanamayan hava olayları" eski adıyla ise UFO'lar hakkındaki tüm araştırma faaliyetlerini incelediğini ve uzaylıların teknolojilerinin Dünya'ya hiç uğramadığı sonucuna varıldı. Pentagon'un sağladığı milyonlarca dolarlık fon ise ABD basınının deyimi ile "hayalet avcıları ve medyumlardan" oluşan bir ekibe heba edildi.

HÜKÜMET ARŞİVLERİ İNCELENDİ

ABD Savunma Bakanlığı Anomali Çözüm Ofisi'nin (AARO) Kongre'nin emriyle yürüttüğü rapor, hem gizli hem de gizli olmayan hükümet arşivlerini inceledi. Ulaşılan sonuçlar arasında ABD hükümetinin herhangi bir soruşturmasının akademik destekli araştırmanın veya resmi inceleme panelinin herhangi bir gözleminin dünya dışı teknolojiyi temsil ettiğini doğruladığına dair hiçbir kanıtın olmadığı yer aldı.

UFO GÖRÜNTÜLERİ YALANLANDI

Raporda UFO'ların gökyüzünde manevralar yaptığına dair belgelenmiş görüntüler ise "sıradan nesneler ve fenomenler" ve "yanlış tanımlamanın sonucu" olarak nitelendirildi.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder da yayımlanan raporun ardından UFO iddialarının boşa çıktığını doğruladı.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder

ABD gazetesi New York Post, "Pentagon, Amerikalıların uçan dairelere ve bunları örtbas etmeye yönelik hükümet komplolarına olan takıntısının 1950'lerde başladığını kaydetti" ifadelerini kullandı.

22 MİLYAR DOLARLIK UFO VURGUNU

New York Post, eski Senatör Harry Reid'ın emriyle Pentagon Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın 2008'de Pentagon Savunma İstihbarat Teşkilatı, Gelişmiş Havacılık ve Uzay Silah Sistemleri Uygulama Programı ve AAWSAP adı verilen 22 milyon dolarlık bir program geliştirdiğini belirtti.

PROGRAM RAYDAN ÇIKTI: PARA MEDYUMLARA AKTI

Multimilyon dolarlık sözleşme Reid'in arkadaşı Robert Bigelow' ve şirketi Bigelow Aerospace Advanced Space Studies'e (BAASS) verildi. Projenin "tanımlanan" amacı gelecekteki havacılık ve uzay teknolojisi trendlerini araştırmak ve tahmin etmekti. New York Times ise projenin teslim edildiği şirketin "hayalet avcıları ve medyumlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğünü ve UFO'ları, hayaletleri ve hatta kurtadamları kovalamak için vergi müelleflerinin fonlarını kullanarak kısa süre içinde raydan çıktığını belirtti.

Pentagon'un programın izinsiz paranormal faaliyetlerini öğrendikten sonra finansmanını çektiği ve 2012'de ise programı sonlandırdığı belirtildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar
İstanbul’a yeni metro! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak: Kayaşehir-Bakırköy arası 39 dakika olacak
CHP’de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel’in istifa et çağrısına karşı çıktı: İstanbul’u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı | Bakan Şimşek: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Fenerbahçe’nin Union SG. Gilloise galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal zaferi masada kazandı
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Uzmanlar Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
ÖZEL | Okan Buruk’tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
SON DAKİKA