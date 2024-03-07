Avrupa Yayın Birliği’nden skandal karar! Soykırımcı İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin verdi

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrıları devam ederken, Avrupa Yayın Birliği (EBU), boykot çağrılarına rağmen İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na gönderdiği üçüncü şarkıyı onaylayarak, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verdi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Eden Golan'ın "Hurricane" adlı yeni şarkısını mayıs ayında İsveç 'in Malmö kentinde yapılacak yarışmada seslendireceği belirtildi.





EBU, daha önce "Dance Forever" ve "October Rain" adlı iki şarkıyı İsrail-Filistin arasındaki 7 Ekim olaylarına değindiği ve siyasi içerikli olduğu gerekçesiyle reddetmişti.