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Şimdi Joe Biden düşünsün | ABD’de seçimin kaderi belirleniyor! Cumhuriyetçi Parti'de Trump ile yarışan Nikki Haley, adaylıktan çekildi

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için aday olma yarışı sürüyor. Dün gerçekleşen "Süper Salı" seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayları eski ABD Başkanı Trump ve Nikki Haley arasındaki yarışta Trump üstün bir zafer elde etti. Bu zafer sonrası yalnızca Vermont eyaletini alan Haley, yarıştan çekilme kararını açıkladı. Böylece ABD'de başkanlık yarışı, bir kez daha Demokrat Partili yeni başkan Joe Biden ile selefi Cumhuriyetçi Donald Trump arasında yaşanacak.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 22:20 Güncelleme 06 Mart 2024, 22:20
Şimdi Joe Biden düşünsün | ABD’de seçimin kaderi belirleniyor! Cumhuriyetçi Parti’de Trump ile yarışan Nikki Haley, adaylıktan çekildi

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ABD'de çok sayıda eyaletin, başkan adaylarını belirlemek üzere aynı anda oylamaya gittiği Süper Salı'da sandıktan rövanş çıktı.

ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump salı günü çok sayıda eyalette düzenlenen aday belirleme yarışlarında zafere ulaştı ve rövanş maçını adeta garantiledi.

TRUMP HALEY'İ GERİDE BIRAKTI
Cumhuriyetçilerin yarışında Trump, tek rakibi olan eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'i geride bıraktı.

Haley, dün 15 eyalette birden yapılan "Süper Salı" seçimlerinde yalnızca Vermont eyaletini alarak, geri kalan eyaletlerin tamamını rakibi Trump'a kaptırmıştı. Trump ise onlarca dava ve suçlama ile karşı karşıya olmasına rağmen 15 eyalette büyük bir performans gösterdi ve art arda üçüncü başkanlık adaylığını neredeyse kesinleştirdi.

HALEY'DEN GERİ ADIM
Ön seçimlerde en yüksek ikinci oyu alan Cumhuriyetçi aday adayı Haley, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimleri açık ara önde tamamlamasının ardından yarıştan çekilme kararını açıkladı.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, South Carolina'da yaptığı basın toplantısında, "Partimiz içinde ve dışında onu desteklemeyenlerin oylarını kazanmak artık Donald Trump'a kalmış." diye konuştu.

TRUMP'I MI DESTEKLEYECEK?
"Büyük ülkemizin dört bir yanından aldığımız destek için minnettarlıkla doluyum ancak artık kampanyamı askıya almanın zamanı geldi." diyen Haley, konuşmasında bundan sonrası için Trump'ı destekleyeceğine dair bir ifade kullanmadı.

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