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New York'ta metro hatlarında işlenen suçlarla mücadele için 5 maddelik yeni plan! Ulusal Mufahızlar görevlendirilecek

New York Valisi Kathy Hochul, şehrin metro hatlarında işlenen suçlarla mücadele için 5 maddelik yeni plan açıkladı. Plana göre Ulusal Muhafızlar metro istasyonlarının girişinde görev alacak.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 00:13 Güncelleme 07 Mart 2024, 00:13
New York’ta metro hatlarında işlenen suçlarla mücadele için 5 maddelik yeni plan! Ulusal Mufahızlar görevlendirilecek

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New York Valisi Kathy Hochul, şehrin metro hatlarında işlenen suçlarla mücadele için 5 maddelik yeni plan açıkladı.

Hochul, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan dahilinde, 750 Ulusal Muhafız üyesinin ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini belirtti. Vali Hochul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." dedi.

Metro sistemine konuşlandırılacak ek güvenlik birimlerine, "akıl hastalığı belirtileri gösteren kişilerin dahil olduğu vakalarla ilgilenecek" ek ekiplerin de dahil edileceğini belirten Hochul, bölge savcılarından, suçluların toplu taşıma sisteminden uzak tutulması için destek istedi.

Hochul, yargıçlara, birden fazla suç işleyenlerin New York'taki metrolara binmesini yasaklama yetkisi verecek bir yasa önerdiğini de sözlerine ekledi.

Valiliğin, metroları daha güvenli hale getirmek için açıkladığı önlem paketi, ocakta New York metrolarındaki suç oranlarında yüzde 45'lik bir artış yaşanmasının ardından geldi.

Öte yandan New York Polis Teşkilatı Şefi Michael Kemper, metro sistemindeki gözaltı işlemlerinin bu yıl yüzde 45 arttığı, yılın ilk iki ayında metro sisteminde 3 bin gözaltının yapıldığı ve gözaltına alınanların çoğunun birden fazla aynı suçu işlediğini kaydetti.

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