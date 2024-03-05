Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'den katil İsrail'i destekleyen ABD Başkanı Biden'a sert tepki: "O da siyonist suçlularla mahkemeye çıkarılacak"

BIDEN'IN FİLİSTİN HALKINA AÇTIĞI SAVAŞ 75 yaşındaki Hadid, yaptığı ssosyal medya paylaşımında, "Bu, Biden'ın Filistin halkına açtığı bir savaştır" ifadelerini kullandı.





"ABD, İsrail'e destek vererek Filistin halkına savaş açtı. Bu politika ABD'nin ayağına dolanacak. Biden, Gazze'deki soykırıma ortak oldu ve yargıdan kaçamayacak. O da diğer Siyonist suçlularla birlikte mahkemeye çıkarılacak. Nazileri yakaladıkları gibi onları da yakalayacaklar." ifadelerini kullanan Hadid'in sözleri kısa sürede viral oldu.

Hadid'in paylaşımında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Direktörü Jeffrey Sachs'ın açıklamaları da yer aldı. Sachs, aralıktaki açıklamasında ABD'nin İsrail'i koruyup destekleyerek Gazze'deki soykırıma ortak olduğunu öne sürmüştü.

Hadid, geçtiğimiz aylarda İsrail'in Gazze işgali nedeniyle güneye kaçan sivilleri televizyonlarda görünce, annesinin 75 yıl önce yaşadıklarının gözünde canlandığını söyledi.



İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Avrupa'dan kaçtıkları için evlerinde misafir ettikleri iki Yahudi göçmen aile tarafından kapının önüne koyulduklarında henüz 9 günlük bir bebek olan Hadid, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırılarını New York'ta değerlendirdi.