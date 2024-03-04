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Katil İsrail'de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti

Son dakika haberi! Katil İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili istifa etti. Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze Şeridi'ndeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 07:49 Güncelleme 04 Mart 2024, 08:10
Katil İsrail’de derin kriz! Ordu sözcülüğü ekibinin iki numarası Moran Katz ile çok sayıda yetkili istifa etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin ekibindeki personel arasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaş nedeniyle yaygın bir istifa dalgası yaşandığı bildirildi.



İsrail'in Kanal 14 Televizyonunun haberinde, "Sözcü Hagari'nin ekibindeki iki numaralı isim Moran Katz ile bilgi sistemindeki çok sayıda yetkili, Gazze'deki savaş gerekçesiyle istifalarını sundu." denildi.

Katil İsrail'in Ordu Sözcüsü Daniel HagariKatil İsrail'in Ordu Sözcüsü Daniel Hagari

Haberde, istifa edenler arasında İsrail Ordusunun Yabancı Basın Sözcüsü Richard Hecht'in de olduğu kaydedildi.

Son aylarda yayınlanan İsrail raporlarında, Gazze Şeridi'ndeki savaşı yönetmesi ve savaş sonrası planı nedeniyle hükümet ile İsrail ordusu arasında derin anlaşmazlıklar olduğunu belirtiliyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 410 Filistinli öldürüldü, 71 bin 700 kişi yaralandı.

Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail'in Gazze'de her geçen gün daha da derinleşen büyük bir insani felakete yol açan saldırılarının durması talebiyle gösteri düzenledi. İsrailli grup, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin yakınındaki Paris Meydanı'nda toplandı. Pankartlar açan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı. Batı Kudüs'te savaş karşıtı İsrailli aktivistler, İsrail'in Gazze'de her geçen gün daha da derinleşen büyük bir insani felakete yol açan saldırılarının durması talebiyle gösteri düzenledi. İsrailli grup, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinin yakınındaki Paris Meydanı'nda toplandı. Pankartlar açan göstericiler, savaş karşıtı sloganlar attı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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