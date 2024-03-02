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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Time Dergisi'nde manşet oldu! Avrupa'nın kahramanı olarak gösterilip gönüllerde taht kurdu

Amerikan Time dergisi, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’u göklere çıkardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen’in, “Avrupa, Fatih Birol sayesinde kışı atlattı” sözüne dikkat çeken dergi, “Birol, enerji dünyasının kahramanı” yorumunu yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Mart 2024 Güncelleme 02 Mart 2024, 07:03
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Time Dergisi’nde manşet oldu! Avrupa’nın kahramanı olarak gösterilip gönüllerde taht kurdu

Amerikan Time Dergisi, Birol'u bir kez daha manşet yaptı. "Avrupa'nın vazgeçilmezi" ifadesini kullandı. Gaz ambargosu altındaki Batı'nın, Birol'un sayesinde donmaktan kurtulduğunu anlattı.



Dergi ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de başarılı Türk hakkındaki sözlerini ön plana çıkardı: Avrupa Birliği, Birol sayesinde kışı atlattı. O bir dünya kahramanı...

AVRUPA'YI ISITAN TÜRK
Time Dergisi tarafından "dünyanın en etkili isimleri" listesinde gösterilen Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bir kez daha derginin manşetlerine çıktı... Time'ın ödüllü muhabiri Justin Worland'ın enerji dünyasının eşsiz kahramanı olarak gösterdiği Birol için, "Avrupa'nın vazgeçilmezi" ifadesini kullandı. Dergi, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Avrupa donma noktasına geldi. Enerji kıtlığı ve enerji fiyatlarındaki çılgın artış, Fatih Birol'un önerileri sayesinde engellendi.



ENERJİ KONUSUNDA TARİHİ DEĞİŞTİRDİ
12 maddelik öneriler, Avrupa ülkeleri tarafından eksiksiz uygulandı. Yeşil enerjinin önünü açan Birol, folis yakıtları tamamen ortadan kaldırmadı. Özellikle Nükleer santrallerin kapasitesinin arttırılmasını istedi. Bu istek olumlu karşılandı. 2022 ve 2023 kışı bu sayede en iyi şekilde atlatıldı. Fatih Birol şimdi 10 maddelik bir plan hazırladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Birol'un planı işe yaradı. Avrupa Birliği, emisyonlarını azaltmaya devam ederken iki kışı da minimum düzeyde aksamayla atlattı. Yani Avrupa Birliği, Birol sayesinde kışı en iyi şekilde geçirdi" dedi. Dergi, Birol için, "O müthiş hamleleriyle enerji konusunda tarihi değiştiriyor."

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