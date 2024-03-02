Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Time Dergisi’nde manşet oldu! Avrupa’nın kahramanı olarak gösterilip gönüllerde taht kurdu





ENERJİ KONUSUNDA TARİHİ DEĞİŞTİRDİ

12 maddelik öneriler, Avrupa ülkeleri tarafından eksiksiz uygulandı. Yeşil enerjinin önünü açan Birol, folis yakıtları tamamen ortadan kaldırmadı. Özellikle Nükleer santrallerin kapasitesinin arttırılmasını istedi. Bu istek olumlu karşılandı. 2022 ve 2023 kışı bu sayede en iyi şekilde atlatıldı. Fatih Birol şimdi 10 maddelik bir plan hazırladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Birol'un planı işe yaradı. Avrupa Birliği, emisyonlarını azaltmaya devam ederken iki kışı da minimum düzeyde aksamayla atlattı. Yani Avrupa Birliği, Birol sayesinde kışı en iyi şekilde geçirdi" dedi. Dergi, Birol için, "O müthiş hamleleriyle enerji konusunda tarihi değiştiriyor."

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