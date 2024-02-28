İtalyan basını duyurdu: Papa Francis grip sebebiyle hastaneye kaldırıldı! Vatikan’dan ilk açıklama geldi

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, grip hastası olan Papa Francis, çarşamba günü papalık töreninin ardından Roma'nın merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Vatikan Papa'nın durumu hakkında hemen yorum yapmadı.

ANSA haber ajansının haberine göre, 87 yaşındaki papazın küçük beyaz bir Fiat 500 ile İtalya'nın başkenti Tiber Adası'ndaki Gemelli Hastanesi'ne geldiği ve kısa bir süre sonra aynı arabayla tekrar eskort eşliğinde oradan ayrıldığı görüldü.

Vatikan'ın Telegram kanalına göre "Muayene olumsuz çıktı ve Papa Casa Santa Marta'ya döndü."

VATİKAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Papa Francis bazı teşhis testleri için Gemelli Isola Tiberina Hastanesi'ne gitti. Sonunda Vatikan'a döndü." ifadelerine yer verildi.

RANDEVULARINI İPTAL ETMİŞTİ

Reuters'e göre Papa ağır bir şekilde koltuğuna çökerken yorgun görünüyordu. Ajans, son haftalarda sadece sandalyesine kadar kısa bir mesafe yürüdüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta hafif grip semptomlarıyla mücadele eden Papa Francis, cumartesi ve pazartesi randevularını iptal etti fakat her zamanki gibi pazar günü kutsamak için Aziz Petrus Meydanı'na bakan bir pencereden göründü.

NİSAN AYINDA DA HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Nisan ayında papa, Vatikan'ın bronşit olduğunu söylediği hastalık nedeniyle Gemelli Hastanesi'nde üç gün tedavi görmüştü. Papa damardan antibiyotik tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Papa son yıllarda birçok sağlık sorunu yaşadı. Kasım ayı sonlarında nefes darlığı nedeniyle bazı faaliyetlerini ve uluslararası gezisini iptal etmek zorunda kaldı.

AKCİĞERİNİN BİR KISMINI ALDIRMIŞTI

Papa Francis gençken ve hâlâ memleketi Arjantin'de yaşarken akciğerinin bir kısmını aldırmıştı. Papa Francis ayrıca bağırsak daralması nedeniyle yapılan bağırsak ameliyatının ardından Temmuz 2021'de Gemelli'de 10 gün geçirmişti. Haziran ayında fıtık tedavisi ve önceki ameliyatlardan kalan yara izlerinin tedavisi için yeniden hastaneye yatırılmıştı.