Emirates uçağında business class dehşeti! Sarhoş yolcu uçuş görevlisine kafa attı: Dubai’den İslamabad’a kadar…

Birleşik Arap Emirlikleri 'nin başkenti Dubai'den dün gece kalkan bir uçak dün gece yolcuları şoke eden bir olaya ev sahipliği yaptı.

Pazar gecesi Dubai'den kalkan EK614 sefer sayılı uçağın kabin ekibi sarhoş yolcuyu dizginlemeye çalıştı. Sarhoş yolcu uçuş ekibinden bir personele kafa atarken hosteslerden birisi, acil durumlar için uçakta bulundurulan bir çift plastik kelepçe ile yolcuyu etkisiz hale getirdi.

Uçuş personeline kafa atan yolcunun, uçak yerel saatle öğlen 13.20 civarında İslamabad'a inene kadar koltukta tutulduğu belirtildi. Uçak havalimanına indiğinde ise Pakistan havalimanı polisi, şahsı tutuklamak için uçağa bindi.

YOLCULAR DEHŞETE DÜŞTÜ

Uçakta bulunan diğer yolcular, saldırının ardından dehşete düştüklerini ve sarhoş yolcunun kendilerine saldırabileceği korkusuyla uçağın yanından geçmekten kaçındıklarını söyledi.

Yolculardan biri "Sarhoş adam son derece saldırgan davrandı. Emirates ekibi tarafından kontrol altına alındı ve kelepçelendi ama Pakistan yetkililerinin onu serbest bıraktığını düşünüyorum çünkü çok iyi bağlantıları vardı." şeklinde konuştu.