Alman medyasında siyonizm sınır tanımıyor! Bild Berlinale’de İsrail karşıtı konuşmayı alkışlayan politikacıları hedef gösterdi

Berlin Uluslararası Film Festivali Berlinale'nin sonunda düzenlenen ödül töreninde Filistinli sinemacı Basel Adra, terör devleti İsrail'in Batı Şeria'yı işgalini konu alan "Başka ülke yok" isimli belgeseli ile ödül alırken Almanya'yı terör devleti İsrail'e silah göndermeyi bırakmaya çağırdı. Adra'nın konuşması seyirciler tarafından alkış ve tezahüratlarla karşılanırken Alman Bild gazetesi ise terör devletinin yayın organlarını aratmayan skandal bir habere imza attı.

Basel Adra ve Yuval Abraham, 24 Şubat 2024'te Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen 74. Berlin Uluslararası Film Festivali 'Berlinale' ödül töreninde ʺBaşka Ülke Yokʺ filmiyle Berlinale belgesel ödülünü aldı.

ALMANYA'YA SOYKIRIMCI İSRAİL ÇAĞRISI ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Berlinale'de ödül kazanan Basel Adra'nın Almanya'ya İsrail'e silah göndermeyi bırakma çağrısı üzerine salonda büyük bir alkış tufanı koptu. Soykırım destekçisi Bild ise izleyicilerin Adra'ya desteğini hazmedemedi ve konuşmayı alkışlayan Alman siyasetçileri hedefe koydu.

BILD O KONUŞMAYI ALKIŞLAYAN SİYASETÇİLERİ HEDEFE KOYDU

"Berlinale'de skandal! Roth ve Wegner İsrail karşıtı konuşmayı alkışlıyor" başlıklı bir haber yayımlayan Bild, "TV kaydı şunu gösteriyor: Salonda alkışlar kopuyor. Kamera izleyicinin içine giriyor. Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ve başkentin belediye başkanı Kai Wegner açıkça görülüyor ki alkışlıyorlar" ifadelerini kullandı.

HER HAREKETLERİNİ İZLEDİLER

Film yapımcısı Ben Russell'ın bir Filistin kefiyesi ile sahneye çıktığını belirten Bild, Roth ve Wegner'in Russell'ı alkışlamadığını belirtti.

SİYONİST LOBİDEN BASKI

Bild, Wegner'in Berlinale'nin bütçesini finanse ettiğini vurguladı ve Adra'nın Almanya'ya yönelik çağrısını alkışladıktan bir gün sonra "Dün Berlinale'de yaşananlar kabul edilemez. Berlin'de antisemitizme yer yoktur ve bu sanat dünyası için de geçerlidir. İsrail ve Gazze'de yaşanan derin acıların tüm sorumluluğu Hamas'a aittir." şeklinde bir açıklama yaptığına dikkat çekti.

Bild, ayrıca "Yahudi Merkez Konseyi Roth'un fikrini değiştirmesini eleştiriyor" dedi ve Roth'un festivalden sonra Roth'un Yahudi karşıtı skandaldan bahsetmediğini belirtti.

Siyonistsever Alman medyası ve Yahudi lobisinin baskısının ardından Roth da tavrını değiştirdi ve ödül töreninde yaşananlar için "Korkunç derecede tek taraflıydı ve İsrail'e karşı derin bir nefretle karakterize ediliyordu. Hamas terörüne karşı sessizlik kabul edilemez." şeklinde bir açıklama yaptı.