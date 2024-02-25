Türk ve Meksikalı gazeteciler Mexico City’de buluştu: Takvim Gazetesi Yayın Yönetmeni Ergün Diler açılış konuşması yaptı

YEE tarafından sivil bir inisiyatif anlayışı ile geliştirilerek uygulamaya konulan "Medya Buluşmaları" etkinliklerinin üçüncü serisi, "Bosna Hersek ve Sırbistan", "Arnavutluk ve Romanya"nın ardından "Venezuela ve Meksika"da yapıldı.

Mexico City'de bir otelde gerçekleştirilen programda, Türk ve Meksikalı gazeteciler, iki ülkenin birbirini daha iyi tanıması ve yakınlaşması amacıyla fikirlerini sundu. Radyo Canon'un programcısı Federico La Mont ve Takvim Gazetesi Yayın Yönetmeni Ergün Diler programın "kıdemli gazeteciler" bölümünde açılış konuşması yaptı.

La Mont, Türkiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiklerini söyledi. Programda konuşan YEE Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut, enstitünün ismini aldığı şair Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım." felsefesini sahada icra ettiğini söyledi. YEE Meksika Koordinatörü Salih Gültekin, Meksika'da YEE'yi 2021'de kurduklarını ve Türk kültürünü tanıtmak için çalıştıklarını söyledi. Programa ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Gültekin, şöyle konuştu: Enstitümüzün resim, müzik ve el sanatları, tarih ve kültür konferansları gibi pek çok faaliyeti var. Yunus Emre'nin felsefesi ile çalışıyoruz. 'Gönüller yapmaya geldik' felsefesi ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.