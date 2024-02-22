Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanları Biden’ın köpeğinin hedefinde! Commander 24 kez ısırdı: Başkan’ın Adamları hastanelerden çıkamıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Commander'ın (Komutan) Başkan'ın korumalarını 24 kez ısırdığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Commander'ın (Komutan) Başkan'ın korumalarını 24 kez ısırdığı ortaya çıktı.
24 KEZ AJANLARA SALDIRDI
CNN'in elde ettiği belgelere göre Başkan Biden'a ait aile köpeği Commander, Beyaz Saray ve farklı mekanlarda tam 24 kez ABD Gizli Servis personelini ısırdı.
BELGELER ORTAYA ÇIKMIŞTI
New York Post, Commander'ın Gizli Servis üyelerini ısırma eğiliminin ilk olarak Temmuz 2023'te en az 7 ajanın yaralandığını gösteren belgelerle ortaya çıktığını belirtti. Biden ilk olayın ardından Gizli Servis görevlisinin yalan söylediğini iddia etmişti.
GİZLİ SERVİS AJANININ KOLUNA ALTI DİKİŞ ATILDI
New York Post'un temmuz ayında yaptığı ilk köpek saldırısı haberinden beş gün sonra gazeteci John Greenwald, Commander'ın Rehoboth Plajı'nda bir ajana saldırdığını ortaya çıkardı. Saldırının ardından Gizli Servis ajanının kolundan aldığı yara sonucu önemli miktarda kan kaybettiği belirtildi. Ajanın sol koluna altı dikiş atıldı.
BEYAZ SARAY'IN KAPISINDA SALDIRIYA UĞRADI
Commander 15 Haziran 2023'te bir başka saldırıda ise First Lady'nin ofisinin bulunduğu Doğu Kanadı'nın bitişiğindeki "Kennedy Bahçesi'nde" bir kişiyi daha ısırdı.
Bir Gizli Servis ajanı ise "2 Ekim 2022'de Beyaz Saray'a giren Başkan'a kapıyı açarken Commander tarafından sol kolumdan ısırıldım." diye yazmıştı. Ajan, "Olay beni şoka uğrattı. Bundan sonra kendi güvenliğim ve başkalarının güvenliği için konuttan çıkması konusunda endişeliyim." dedi.
BIDEN'IN GÖREVİ BOYUNCA 24 VAKA
Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırı raporlarının yanı sıra Biden'ın görev süresi boyunca Gizli Servis'e yönelik belgelenmiş 24 köpek saldırısı vakası var.
En ciddi hadisenin 3 Kasım 2022'de meydana geldiğini belirten New York Post, üniformalı bir Gizli Servis memurunun Commander tarafından kolu ve kalçasından ısırıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
COMMANDER İLE YOLLAR AYRILDI
Beyaz Saray'dan çarşamba günü yapılan açıklamada bir haftadan uzun bir süre boyunca Gizli Servis üyeleri her gün ısırıldığı için Commander ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Ajan ısırma hadiselerinin ardından Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, teşkilatın "çalışanlarımızın güvenliğini ve refahını son derece ciddiye aldığını ve birçok Başkanlık idaresi için aile evcil hayvanlarını içeren bir ortamda en iyi şekilde nasıl çalışılacağını araştırdığını" söyledi.