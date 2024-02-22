Beyaz Saray’da Gizli Servis ajanları Biden’ın köpeğinin hedefinde! Commander 24 kez ısırdı: Başkan’ın Adamları hastanelerden çıkamıyor

BEYAZ SARAY'IN KAPISINDA SALDIRIYA UĞRADI

Commander 15 Haziran 2023'te bir başka saldırıda ise First Lady'nin ofisinin bulunduğu Doğu Kanadı'nın bitişiğindeki "Kennedy Bahçesi'nde" bir kişiyi daha ısırdı.

Bir Gizli Servis ajanı ise "2 Ekim 2022'de Beyaz Saray'a giren Başkan'a kapıyı açarken Commander tarafından sol kolumdan ısırıldım." diye yazmıştı. Ajan, "Olay beni şoka uğrattı. Bundan sonra kendi güvenliğim ve başkalarının güvenliği için konuttan çıkması konusunda endişeliyim." dedi.

BIDEN'IN GÖREVİ BOYUNCA 24 VAKA

Beyaz Saray çalışanlarına yönelik saldırı raporlarının yanı sıra Biden'ın görev süresi boyunca Gizli Servis'e yönelik belgelenmiş 24 köpek saldırısı vakası var.

En ciddi hadisenin 3 Kasım 2022'de meydana geldiğini belirten New York Post, üniformalı bir Gizli Servis memurunun Commander tarafından kolu ve kalçasından ısırıldığını, ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

COMMANDER İLE YOLLAR AYRILDI

Beyaz Saray'dan çarşamba günü yapılan açıklamada bir haftadan uzun bir süre boyunca Gizli Servis üyeleri her gün ısırıldığı için Commander ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Ajan ısırma hadiselerinin ardından Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, teşkilatın "çalışanlarımızın güvenliğini ve refahını son derece ciddiye aldığını ve birçok Başkanlık idaresi için aile evcil hayvanlarını içeren bir ortamda en iyi şekilde nasıl çalışılacağını araştırdığını" söyledi.