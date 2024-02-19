Terör devleti İsrail, Lübnan’ın Sayda kentine hava saldırısı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var



YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

Olay bölgesinde AA muhabirinin verdiği bilgilere göre İsrail ordusu Gaziyye beldesinde 2 noktayı hedef aldı. Saldırının hedefindeki noktalardan biri cam ve alüminyum fabrikası.

Fabrikanın arka bölgesinde çıkan ve metrelerce yükselen yangın alevleri henüz itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınamadı.