CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’de sağlık görevlilerini tutukluyor! Refah’taki Filistinliler çiftliklere sığındı: Çocuklar kümeslerde uyuyor

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma devam ediyor. İsrail bombardımanından kaçıp Gazze'nin güneyindeki Refah'a sığınan Filistinliler sadece soykırımcının devam eden tehditleriyle değil, zor hayat şartları ile de karşı karşıya.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR KÜMESLERDE UYUYOR

Gazze Şeridi'nde sokakta basit bir çadırda ya da bir okulda kalacak yer bulmak, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli için bir lüks haline geldi.

İsrail ordusu Gazze'deki binaların yarısından fazlasını yıktı veya hasar verdi ve kuşatma altındaki bölgede güvenli veya yaşanabilir alanları istikrarlı bir şekilde daraltmaya devam ediyor. Filistinlileri kuzey ve orta Gazze'deki evlerinden çıkarıp güneye doğru zorladı ve Gazze'nin 2,3 milyon sakininin yüzde 85'ini yerinden etti. Yaklaşık 1,5 milyon kişi, yalnızca 64 kilometrekarelik bir alana sahip olan Refah'a sığındı ve çadır kurmak için bile yeterli alan bulmakta zorlanıyor.

Refah'ta kalacak yer bulamayan birçok Filistinli, çiftliklerde kalıyor. Filistinli çocuklar tavuk kümeslerinde uyuyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

09.10 İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki Nirim ve Nir Oz kibbutzlarında roket uyarı sirenleri çalındı. İsrail'in ulusal acil durum portalı Home Front Command tarafından yapılan uyarı, İsrail askeri tesisi olan Üçüncü Göz tesisi için de yapıldı.

Uyarının neden yapıldığı veya roket atılıp atılmadığı konusunda netlik bulunmuyor.

Geçen hafta Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik roket yağmuru atıldı, bir kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, sınır ötesi ateşin ancak Gazze'de ateşkes sağlanmasıyla sona ereceğini söylüyor.

08.50 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırdığı Nasır Hastanesi'nde hastaları tedavi edebilen sadece 4 doktor kaldığını ve hastanenin işleyemeyecek durumda olduğunu belirtirken İsrail ise hastanenin haftalardır devam eden kuşatma sırasında faal kaldığını iddia etti.



İsrail'in Filistin'deki faaliyetleriyle ilgili koordinasyon ofisi (COGAT), Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nin, İsrail askerinin tıbbi tesisi haftalarca kuşatması boyunca işlevsel kaldığını iddia etti ve "Bilginize göre, Hamas görevlileri tıbbi personel olarak görevlendirilse de, Nasser hastanesi İsrail ordusunun tüm faaliyeti boyunca faaliyetteydi." ifadelerini kullandı.

18 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.23 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü bildirdi.

14.18 İsrail Yayın Kurumu: Hükümet, tek taraflı Filistin devletini tanımama yönündeki karar taslağını oy birliğiyle onayladı.

"HAMAS FİLİSTİN HALKININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

12.01 Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye "Hamas, Filistin halkının ayrılmaz bir parçasıdır. Bugün İsrail'de diyalog kuracak bir ortağımız yok." şeklinde açıklama yaptı.

11.50 Gazze Sağlık BakanlığIı Sözcüsü Eşref el Kudra, Gazze'nin en büyük ikinci hastanesi olan Nasır Hastanesi'nin tamamen hizmet dışı kaldığını duyurdu. Sözcü Eşref el Kudra Reuters'e verdiği demeçte, güneydeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde "şu anda hastalara bakan yalnızca dört sağlık personeli var" dedi.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki az-Zawayda bölgesine düzenlediği bombalamada üç kişinin öldüğünü bildirildi.

17 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

22.34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddederek, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddeden Netanyahu, şöyle konuştu:

"İsrail'in Refah dahil mutlak zafere kadar savaşacağını açıkça ifade ediyorum. Refah'ta hareket etmemizi engellemek isteyen herkes aslında bize savaşı kaybetmemizi söylüyor. Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz. Buna izin vermeyeceğim."

Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz." dedi.

Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır." ifadesini kullandı.

Esirlerin serbest bırakılmasının sağlanması için "güçlü askeri baskı ve çok sıkı müzakereler" yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak olası bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin Hamas'ın "hayal ürünü" talepleri nedeniyle durdurulduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Şimdiye kadar Hamas'ın talepleri ancak İsrail'in yenilgisini gösteriyor. Açıkçası bu şartları kabul edemeyiz, ancak Hamas bu hayali taleplerden geri adım attığında ilerleme kaydedebiliriz." diye konuştu.



15.07 İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı planının gelecek hafta Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Hükümet Kabinesi'ne sunulacağı belirtildi.

Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre; İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine ise izin vermeyeceği kaydedildi.