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Son dakika: Afganistan'da korkutan deprem! Herat'ta yüzlerce kişi hayatını kaybetti: Bu kez merkez üssü Belh

Son dakika haberleri... Afganistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Belh kenti olduğu bildirilirken bölgede can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi. İşte, Afganistan'da meydana gelen depreme dair detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 15:33 Güncelleme 18 Şubat 2024, 15:51
Son dakika: Afganistan’da korkutan deprem! Herat’ta yüzlerce kişi hayatını kaybetti: Bu kez merkez üssü Belh

Son dakika haberleri... Afganistan'ın Belh kentindeki Mezar-ı Şerif'in 29 kilometre uzaklığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan 10.10.2023Afganistan 10.10.2023

Pazar günü öğleden sonra yerel saatle 15.50'de meydana gelen depremin derinliği 10 kilometre olarak bildirildi.

MERKEZ ÜSSÜ BELH

Depremin merkez üssünün Belh olduğu bildirilirken merkez üssüne yakın birçok bölgede hissedildiği belirtildi.

Afganistan'da meydana gelen depremde oluşan hasara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Depremde can kaybı meydana gelip gelmediği bilinmiyor.

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Afganistan'da peş peşe yeni depremler! Aynı bölgede 11 dakika sonra

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