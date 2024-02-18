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İşgalci İsrail ordusunun katlettiği Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydı yayınladı: "Hepsi öldü gelin beni alın"

Filistin Kızılayı üç saatten fazla süre, gelip kendisini kurtarmaları için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind'in yeni ses kaydını yayınladı.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 00:21 Güncelleme 19 Şubat 2024, 00:41
İşgalci İsrail ordusunun katlettiği Gazzeli kız çocuğu Hind’in yeni ses kaydı yayınladı: Hepsi öldü gelin beni alın

Gazzeli 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Receb ve 5 akrabası, bulundukları aracın İsrail güçleri tarafından vurulması sonucu öldürülmüştü.

İsrail güçlerinin kuşatması ve işgali nedeniyle ulaşılamayan araçta yaralı şekilde mahsur kalan Hind'e annesi telefonla ulaştı.

▶️ İsrail'in öldürdüğü kız çocuğu Hind'in ses kaydı yayınlandı!

Hind, annesine, "Anne, hepsi öldü, gelin alın beni burada tek kalmak istemiyorum." dedi.

Bu konuşmadan sonra Kızılay ekipleri ambulansla Hind'in mahsur kaldığı aracı bulmak için yola çıktı ancak yola çıkan ekipten de uzun süre haber alınamadı.

Küçük Hind ile dayısı, eşi ve 3 çocuğunun cansız bedenlerine 12 günün ardından 10 Şubat'ta İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrasında ulaşıldı. Hind'in içinde bulunduğu araç, ön camı ve gösterge paneli parçalanmış, yan tarafında kurşun delikleri açılmış halde bulundu.



Filistin Kızılayı, Hind'in arabanın içindeki 6 ceset arasında bulunduğu ve hepsinde de ateşli silah ve bombardıman izleri olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Olay yerine gönderilen Filistin Kızılayına ait ambulansın da bombalandığı belirlendi.

Filistin Kızılayı, Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içinde Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenlerine ulaştıklarını açıkladı.

Hind ile birlikte 6 kişinin cansız bedenlerinin ulaşıldığı aracın yakınlarında ise tamamen yanmış halde başka bir aracın kalıntılarının bulunduğu ve bunun Hind'i almak için gönderilen ambulans olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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