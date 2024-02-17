CANLI TAKİP | 21. yüzyılda insanlık suçu! İsrail’in zorla boşalttığı hastanede kalan bebeklerin bedenleri çürüdü

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 134. gününde de devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Katil İsrail, gece boyu hava, kara ve denizden başta, Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun ve Es-Sabra Mahallesi olmak üzere bölgenin farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi. İsrail uçakları ayrıca Han Yunus'un kuzeyindeki el-Karare beldesi ile Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde çeşitli noktaları bombaladı.

Öte yandan terör devleti İsrail Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik yeni bir kara saldırısı planladığını duyurdu.

"KAHİRE'DEN ACİL DURUM PLANI"

Soykırım ordusu yeni bir saldırıya hazırlanırken Mısır "acil durum planı" ile harekete geçti.

Reuters, Mısır'ın Gazze sınırında, soykırımcı İsrail'in Refah'a yönelik bir saldırısının sınır ötesi bir göçe yol açması durumunda Filistinlileri barındırabilecek bir alan hazırladığını iddia etti. Reuters, Refah saldırısına yönelik önlemi "Kahire'nin acil durum planı" olarak nitelendiriyor.

2022'de (soldan sağa) Refah'ı ve 2024'te bölgeyi dolduran sivilleri gösteren kompozit görüntü.

Mısır yönetimi konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Diaa Rashwan yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Gazze Şeridi sınırına bölgede Filistinlilerin barınması için birimler inşa etme hazırlığında olduğuna ilişkin bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yapılan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

"MISIR'IN TAVRI NET"

Mısır yönetiminin İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana defalarca Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasına karşı olduğunu vurguladığını belirten Rashwan, "Çünkü bu (Filistinlilerin Gazze'den çıkarılması), Filistin davasının tasfiyesine yol açacaktır ve Mısır'ın egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdittir. Bu, kırmızı çizgimizdir. Bu açık ve net tutumuyla Mısır, kendi topraklarında kendisiyle çelişen herhangi bir tedbir veya harekette bulunamaz" ifadelerini kullandı.

Rashwan Filistinlilerin topraklarından zorla veya gönüllü olarak çıkarılmasının uluslararası insancıl hukuka göre ciddi bir savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayarak, "Mısır bunun bir parçası olmayacaktır. Tam tersi Mısır bu suçu önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi. Gazze Şeridi sınırındaki duvarlara da değinen Rashwan, "Mısır'ın, mevcut kriz patlak vermeden önce uzun süredir bu bölgede tampon bölgesi ve bariyerleri vardı. Bunlar, dünyadaki herhangi bir ülkenin, sınırlarının güvenliğini ve toprakları üzerindeki egemenliğini korumak için aldığı önlemlerdir" ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

11:47 İsrail savaş uçaklarının, Zeytun ve Es-Sabra Mahallesinde 3 eve düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli öldü, 20 kişi yaralandı. İsrail ordusunun Refah kentindeki Şabura Kampı'nda 3 noktaya yönelik saldırısında ise 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

BEBEKLER ÇÜRÜDÜ

11:01 İsrail'in havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Nasr Çocuk Hastanesinde bebeklerin çürümüş bedenleri görüntülendi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudray yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin, sağlık personelini hastaneyi terke zorlaması ve hasta bebeklerin hastaneden çıkmasına da izin vermemesi nedeniyle 5 bebek öldü." dedi.