Son dakika: ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yoğun bakıma alındı! Pentogan’dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı ndan ( Pentagon ) yapılan açıklamada, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden doktorların Austin'in sağlığına dair bilgilendirmeleri paylaşıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin



Açıklamada, acil mesane sorunu nedeniyle gün içerisinde hastaneye kaldırılan Austin'in, yapılan testler ve değerlendirmeler sonrası destekleyici tedavi ve yakın izleme amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledildiği belirtildi.

Bakan Austin'in ne kadar hastanede kalacağının bilinmediği, mesane sorununun umulan tam iyileşme sürecini değiştirmesinin beklenmediği kaydedilen açıklamada, "Kanser prognozu mükemmel durumda. Bakanın durumuna dair güncellemeler en kısa sürede yapılacak." ifadesi kullanıldı.