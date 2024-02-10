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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak "hata yaptım" dedi, istifa etti! Orban'dan 'anayasal düzenleme' hamlesi

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti. Çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Novak'ın istifası sonrası Başbakan Viktor Orban'dan 'anayasal düzenleme' hamlesi geldi. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 06:23 Güncelleme 11 Şubat 2024, 06:23
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak hata yaptım dedi, istifa etti! Orban’dan ’anayasal düzenleme’ hamlesi

Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

Nisan 2023'te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak'a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

Novak'ın istifasını duyurduğu konuşma Macaristan halkı tarafından takip edildiNovak'ın istifasını duyurduğu konuşma Macaristan halkı tarafından takip edildi

"HATA YAPTIM" DEDİ İSTİFA ETTİ
Tepkilerin artması üzerine Katar'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Viktor OrbanMacaristan Başbakanı Viktor Orban

ORBAN'DAN 'ANAYASAL DÜZENLEME' HAMLESİ
Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.



Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

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