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Şili'de orman yangını: Onlarca kişi hayatını kaybetti! 300'den fazla kayıp var

Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 131'e çıktığını bildirdi.Yangınlarda 300 kişinin ise kayıp olduğu tahmin edilirken son 3 günde 20 bin hektar alanın kül olduğu da belirtildi.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 09:54 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:55
Şili’de orman yangını: Onlarca kişi hayatını kaybetti! 300’den fazla kayıp var

Şili'nin sahil beldesi Vina del Mar'ın dağlık doğu ucunda başlayan ve hızla çevre kasabalara yayılan orman yangını etkisini sürdürüyor.

Yangında çok sayıda ev hasar gördü.Yangında çok sayıda ev hasar gördü.

Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 131'e çıkarken, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor.

Vina del Mar kentinin Belediye Başkanı Macarena Ripamonti, basına yaptığı açıklamada, görülmemiş bir felaketle boğuştuklarını ve 300 kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.



Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 35 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı, 82 kişiye de otopsi yapıldığı belirtildi.
Yangının kül ettiği alanlarda enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, başkent Santiago'da ise bir araya gelen binlerce kişi yardım kampanyasına katıldı.

Vina Del Mar kentinde yaşayan vatandaşlar, zarar gören ve yıkılan evlerinde enkaz kaldırma çalışması yürütüyorVina Del Mar kentinde yaşayan vatandaşlar, zarar gören ve yıkılan evlerinde enkaz kaldırma çalışması yürütüyor



ABD VE BM'YE TEŞEKKÜR
Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etmek için yerel yetkililerle bir araya geldi.



Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, sadece son 3 günde 20 bin hektar alanın kül olduğu bilgisi paylaşıldı.
Yerel medyaya konuşan 46 yaşındaki Gabriel Leiva, komşularının hayatını kaybettiğini belirterek, "8 yaşında burada yaşamaya başladım, burada büyüdüm, çocukluğum, gençliğim ve olgunluğum burada oldu. Babamların ve kız kardeşlerimin evleri yandı." ifadesini kullandı.

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