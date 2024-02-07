İsveç kararını verdi! Kur’an-ı Kerim’e saldıran cehennem odunu Salwan Momika sınır dışı ediliyor

Göç Mahkemesi, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararının doğru olduğunu belirtti.

MOMİKA'NIN OTURMA İZNİNİN SÜRESİ 16 NİSAN'DA DOLACAK

Momika'nın oturma izninin süresi 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.

Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı. Momika, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.

NELER YAPMIŞTI?

Soykırımcı İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. ABD'nin de desteğini alan İsrail, bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri hedef alıyor. Tüm bu vahşetin gölgesinde daha öncede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan cehennem odunu Salwan Momika yeni bir skandala imza attı. Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üstüne basan Momika, Gazze'de binlerce sivili gözünü kırpmadan vahşice katleden İsrail'in bayrağını eline alıp öptü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da ve 20-31 Temmuz tarihlerinde Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika isimli esfel-i safilin yine polis koruması altında mukaddetsatımıza saldırdı. İsveç Parlamentosu önünde gerçekleşen rezil olayda İsveç polisi Kur'an'ın yakılmasını engelleyenleri gözaltına aldı. Kutsalımıza saldıran Momika'ya İsveç makamları 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis ile kalkan oldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika'nın bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasına karşı çıkarak güvenlik şeridinin arkasında bağıran vatandaşı, sivil polis susturmaya çalıştı. Öte yandan eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika'ya, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN