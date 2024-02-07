Irak’ın başkenti Bağdat’ta sıcak dakikalar | Üst üste 3 patlama: Saldırıda Haşdi Şabi’nin üst düzey isimleri öldürüldü

Öte yandan uzman isim A Haber ekranlarında bölgedeki gelişmeyi değerlendirdi. Savunma- Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda: Önümüzdeki süreçler içerisinde bütün kritik tesislerin ve önemli yerlerin korunması anlamında nasıl hava savunma sistematiklerinde balistik füzelere yada seyir füzelerine yada düşmanın hava unsurlarına karşı tedbirler anlamında S-400'leri konuştuysak kışlaların ve stratejik tesislerin korunmasında da mikro düzeyde drone savarların çok daha önemli bir hale geleceği dönemlere giriyoruz.

ASELSAN bizdeki uçak savar modülüne radar taktı. Uçak savar daha önce elle çalıştırılıyordu şimdi ise direkt radardan almış olduğu tehdide göre kendisini ayarlayabiliyor. Bu SİHA'dan da atılmış bir drone olabilir. Kamikaze drone dediğimizde harekat halindeki araca bu caddenin üzerindeki hedefi vurması biraz sıkıntı olabilir. Örneğin yukardan gelen drone saldırısıysa bir dronun lazer işaretlemeyle yapıldı.



Tabii bu öldürülen Haşdi Şabi'n ise bu suikastın ABD'nin yapmış olma ihtimalini kuvvetli buluyorum. Zaten Amerika nasıl Kasım Süleymaniye'yi öldürdüğünü açıkladıysa bunu da açıklar. Bu Amerika Birleşik Devletlerinin İran'a yönelik sahada vereceği karşılıların içerisinden bir tanesi. İran'a yapılacak saldırı devrim muhafızlarına yapılacak bir saldırı olabilir.