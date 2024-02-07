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Irak'ın başkenti Bağdat'ta sıcak dakikalar | Üst üste 3 patlama: Saldırıda Haşdi Şabi'nin üst düzey isimleri öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi. Irak hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 23:29 Güncelleme 08 Şubat 2024, 00:39
Irak’ın başkenti Bağdat’ta sıcak dakikalar | Üst üste 3 patlama: Saldırıda Haşdi Şabi’nin üst düzey isimleri öldürüldü

Edinilen bilgiye göre,Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



Öte yandan uzman isim A Haber ekranlarında bölgedeki gelişmeyi değerlendirdi.
Savunma- Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda: Önümüzdeki süreçler içerisinde bütün kritik tesislerin ve önemli yerlerin korunması anlamında nasıl hava savunma sistematiklerinde balistik füzelere yada seyir füzelerine yada düşmanın hava unsurlarına karşı tedbirler anlamında S-400'leri konuştuysak kışlaların ve stratejik tesislerin korunmasında da mikro düzeyde drone savarların çok daha önemli bir hale geleceği dönemlere giriyoruz.

ASELSAN bizdeki uçak savar modülüne radar taktı. Uçak savar daha önce elle çalıştırılıyordu şimdi ise direkt radardan almış olduğu tehdide göre kendisini ayarlayabiliyor. Bu SİHA'dan da atılmış bir drone olabilir. Kamikaze drone dediğimizde harekat halindeki araca bu caddenin üzerindeki hedefi vurması biraz sıkıntı olabilir. Örneğin yukardan gelen drone saldırısıysa bir dronun lazer işaretlemeyle yapıldı.

Tabii bu öldürülen Haşdi Şabi'n ise bu suikastın ABD'nin yapmış olma ihtimalini kuvvetli buluyorum. Zaten Amerika nasıl Kasım Süleymaniye'yi öldürdüğünü açıkladıysa bunu da açıklar. Bu Amerika Birleşik Devletlerinin İran'a yönelik sahada vereceği karşılıların içerisinden bir tanesi. İran'a yapılacak saldırı devrim muhafızlarına yapılacak bir saldırı olabilir.

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