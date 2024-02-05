İngiltere’de cadı avı! Soykırımcı İsrail’e ‘Nazi’ diyen BBC çalışanı işinden kovuldu: Batı basını Dawn Queva’yı açık hedef yaptı

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Yahudi lobisi de Filistin'e destek veren sesleri kısmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabında Yahudileri "NAZİ" ve destekçilerini ise "parazit" olarak nitelendiren kıdemli BBC çalışanı Dawn Queva, işinden kovuldu.

YAHUDİ LOBİSİ AÇIK HEDEF HALİNE GETİRDİ

Gazze'de aylardır devam eden soykırıma rağmen terör devleti İsrail'i destekleyen ve BBC gibi yayın organlarının İsrail'e destek vermesini sağlayan Yahudi lobisi, BBC'deki Yahudi işçilere "BBC Yahudi karşıtlığına karşı durma konusunda ciddiyse o zaman sürekli olarak vaaz verdiği şeyi uygulaması ve kendi çalışanlarından birinin işlediği nefret suçlarına karşı durması gerekir." Dedirtti.

BATI BASINI QUEVA KARŞITI KAMPANYAYI ALEVLENDİRİYOR

Yahudi lobisinin baskısının ardından Dawn Queva işinden kovuldu. BBC'deki Yahudi çalışanlar Queva'yı açık hedef haline getirip kovulması için baskı yaparken Batı basını da Queva karşıtı kampanyayı alevlendirdi.