SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İngiltere’de cadı avı! Soykırımcı İsrail’e ‘Nazi’ diyen BBC çalışanı işinden kovuldu: Batı basını Dawn Queva’yı açık hedef yaptı

İngiltere’de terör devleti İsrail için “Nazi” ifadesini kullanan BBC çalışanı Dawn Queva sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işinden kovuldu. BBC’deki Yahudiler Queva’nın kovulması için adeta kampanya düzenlerken Batı basını da Queva’yı açık hedef haline getirdi. Gazze’de İsrail soykırımı devam ederken Batı basını ise Filistin’i destekleyenlere resmen cadı avı uyguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme 05 Şubat 2024, 12:09
İngiltere’de cadı avı! Soykırımcı İsrail’e ‘Nazi’ diyen BBC çalışanı işinden kovuldu: Batı basını Dawn Queva’yı açık hedef yaptı

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken Yahudi lobisi de Filistin'e destek veren sesleri kısmayı sürdürüyor. Sosyal medya hesabında Yahudileri "NAZİ" ve destekçilerini ise "parazit" olarak nitelendiren kıdemli BBC çalışanı Dawn Queva, işinden kovuldu.

İSRAİL'E 'NAZİ' DİYEN BBC ÇALIŞANI HEDEF OLDU

Filistin'i istimlak eden Yahudileri "işgalci, sömürgeci tür" olarak tanımlayan BBC Three'nin kıdemli "playout planlayıcısı" Dawn Queva, sosyal medyada soykırımcı İsrail'e karşı paylaşımlar yaparken şirketin Yahudi çalışanlarının hedefi haline geldi.

YAHUDİ LOBİSİ AÇIK HEDEF HALİNE GETİRDİ

Gazze'de aylardır devam eden soykırıma rağmen terör devleti İsrail'i destekleyen ve BBC gibi yayın organlarının İsrail'e destek vermesini sağlayan Yahudi lobisi, BBC'deki Yahudi işçilere "BBC Yahudi karşıtlığına karşı durma konusunda ciddiyse o zaman sürekli olarak vaaz verdiği şeyi uygulaması ve kendi çalışanlarından birinin işlediği nefret suçlarına karşı durması gerekir." Dedirtti.

BATI BASINI QUEVA KARŞITI KAMPANYAYI ALEVLENDİRİYOR

Yahudi lobisinin baskısının ardından Dawn Queva işinden kovuldu. BBC'deki Yahudi çalışanlar Queva'yı açık hedef haline getirip kovulması için baskı yaparken Batı basını da Queva karşıtı kampanyayı alevlendirdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E NAZİ DEDİĞİ İÇİN KOVULDU

İngiliz Daily Mail gazetesinin Queva kovulduktan sonra yayımladığı haberde "Yahudileri 'istilacı tür' olarak nitelendiren kıdemli BBC çalışanı yayıncı tarafından kovuldu başlığını kullanırken the Telegraph ise "Yahudilere Nazi diyen BBC çalışanı artık şirkette çalışmıyor" başlığını kullandı.

İngiliz the Sun ise "Holokost'un arkasında Yahudilerin olduğunu iddia eden ve beyaz insanları parazitler olarak nitelendiren BBC yöneticisi Dawn Queva görevden alındı" ifadelerini kullandı.

Batı basını Queva'nın "beyazlara ve Yahudilere karşı ırkçı" ifadeler kullandığını iddia ederek Gazze'de yaşanan soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
Deprem mağdurlarının eli ayağı
İngiltere’de cadı avı! Soykırımcı İsrail’e ‘Nazi’ diyen BBC çalışanı işinden kovuldu: Batı basını Dawn Queva’yı açık hedef yaptı
Güngören’de müzisyen Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırı! Nişanlısının kollarında can verdi
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması
SON DAKİKA | Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Katil cezaevine gönderildi! Önce öldürmüş sonra yakmış
ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler! Bu sistem değişecek
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
SON DAKİKA