ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu

Kasım Süleymani ile Ali Hüseyni'nin fotoğraflarının Süleymani'nin Fatimiyyin Tugayı'na düzenlediği bir ziyarette çekildiği belirtildi. Öte yandan Hüseyni'nin ölümü ile birlikte söz konusu fotoğraflar sosyal medyada büyük gündem oldu.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de yanında Irak Halk Seferberlik Güçleri (PMF) Başkanı Ebu Mehdi el Muhendis ile birlikte Bağdat'a giderken ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

ARAP BAHARINDA ORTAYA ÇIKTI! FATİMİYYİN ORDUSU NEDİR?

Fatimiyyin Ordusu, tamamen Afgan savaşçılardan ve İran'ın Suriye, Irak ve Yemen'deki güçlerinden olan gruplardan biri. Fatimiyyin Ordusu için "İran'ın ulus ötesi yüzü" ifadeleri kullanılırken bu durumun ABD'in çıkarlarını tehdit ettiği de belirtiliyor.

Fatimiyyin Ordusu, Arap Baharı ayaklanmaları sırasında kuruldu. İran Devrim Muhafızları'na bağlı geleneksel olmayan savaş ve askeri istihbarattan sorumlu Kudüs Gücü'nün Afganistan'dan gelen savaşçılardan oluşan ve Pakistan, Irak ve Suriye'de savaşacak olan dört yeni Şii militan grubu kurmuştu. Bu gruplar Fatimiyyin, Zeynebiyun, Aliyun ve Haydariyun isimleriyle ortaya çıkarken Orta Doğu'daki çeşitli alanlarda savaşmaları bekleniyordu. Fakat Fatimiyyin, Suriye'de Tahran'ın müttefiki Beşar Esad'ı ve daha sonra da Yemen'de Husileri destekleyerek diğer gruplar arasında en güçlü ve en büyüğü olarak öne çıktı.