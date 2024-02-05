SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu

ABD Suriye ve Irak’a misilleme saldırıları düzenlemeye devam ederken Deyrizor’da öldürülen bir isim gündeme damga vurdu. Suriye’nin doğusunda düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Fatimiyyin Tugayı’nın saha komutanlarından Ali Hüseyni’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki liderlerinden Kasım Süleymani ile fotoğrafları ortaya çıktı. Süleymani ve Hüseyni’nin fotoğrafları sosyal medyada dolaşımdan düşmüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:04
ABD’nin Deyrizor saldırısında şaşırtan isim! Ölen komutanın Kasım Süleymani ile fotoğrafı gündem oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Kızıldeniz'e sıçrayan ve Orta Doğu'yu saran çatışmalar devam ediyor. ABD, üç gündür Yemen'deki Husilere saldırı düzenliyor. Suriye ve Irak'ta İran destekli gruplara misilleme saldırıları yapıyor. ABD son olarak pazarı pazartesiye bağlayan gece Yemen'i vurdu. Irak ve Suriye'deki saldırılarda hayatını kaybeden isimlerden biri ise oldukça dikkat çekti.

DEYRİZOR'DA VURULAN O İSİM ÇOK DİKKAT ÇEKTİ

ABD Suriye ve Irak'ta yedi ayrı noktada saldırı düzenlerken bombardımanda 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD saldırısında ölen isimlerden birisi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN YAKIN ARKADAŞLARI

ABD'nin Suriye'nin doğusunda düzenlediği saldırıda Fatimiyyin Tugayı'nın saha komutanlarından Ali Hüseyni hayatını kaybetti. Deyrizor'dan önce Halep'te Esed rejimi için savaşan Hüseyini'nin İran Devrim Muhafızları ordusunun Suriye'deki liderlerinden Kasım Süleymani ile de yakın arkadaş olduğu belirtiliyor.

AYNI KAREDE YER ALDILAR

Kasım Süleymani ile Ali Hüseyni'nin fotoğraflarının Süleymani'nin Fatimiyyin Tugayı'na düzenlediği bir ziyarette çekildiği belirtildi. Öte yandan Hüseyni'nin ölümü ile birlikte söz konusu fotoğraflar sosyal medyada büyük gündem oldu.

Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de yanında Irak Halk Seferberlik Güçleri (PMF) Başkanı Ebu Mehdi el Muhendis ile birlikte Bağdat'a giderken ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

ARAP BAHARINDA ORTAYA ÇIKTI! FATİMİYYİN ORDUSU NEDİR?

Fatimiyyin Ordusu, tamamen Afgan savaşçılardan ve İran'ın Suriye, Irak ve Yemen'deki güçlerinden olan gruplardan biri. Fatimiyyin Ordusu için "İran'ın ulus ötesi yüzü" ifadeleri kullanılırken bu durumun ABD'in çıkarlarını tehdit ettiği de belirtiliyor.

Fatimiyyin Ordusu, Arap Baharı ayaklanmaları sırasında kuruldu. İran Devrim Muhafızları'na bağlı geleneksel olmayan savaş ve askeri istihbarattan sorumlu Kudüs Gücü'nün Afganistan'dan gelen savaşçılardan oluşan ve Pakistan, Irak ve Suriye'de savaşacak olan dört yeni Şii militan grubu kurmuştu. Bu gruplar Fatimiyyin, Zeynebiyun, Aliyun ve Haydariyun isimleriyle ortaya çıkarken Orta Doğu'daki çeşitli alanlarda savaşmaları bekleniyordu. Fakat Fatimiyyin, Suriye'de Tahran'ın müttefiki Beşar Esad'ı ve daha sonra da Yemen'de Husileri destekleyerek diğer gruplar arasında en güçlü ve en büyüğü olarak öne çıktı.

Trumptan bomba Netanyahu itirafı: Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı son anda vazgeçtiTrumptan bomba Netanyahu itirafı: Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı son anda vazgeçti
Trump'tan bomba Netanyahu itirafı: "Kasım Süleymani operasyonunun bir parçasıydı son anda vazgeçti"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: TÜİK açıkladı! İşte ocak ayı enflasyon rakamları | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarih verdi
CHP ve DEM arasında 9 Şubat düellosu! İstanbul’da adaylık pazarlığı kızıştı: Demirtaş’la oyun içinde oyun
Deprem mağdurlarının eli ayağı
MEMUR VE EMEKLİYE ENFLASYON FARKI | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne oldu? İşte meslek meslek zamlı maaş hesaplaması
Kilise saldırısını gerçekleştiren teröristlerle ilgili yeni detaylar! Binlerce kamera tarandı! Saldırganlar adım adım takip edildi
Milyonların merakla beklediği gelişme: Emekliye fark zamanı! Yeni aylıklar ne oldu? Yapılacak ödeme nasıl hesaplanacak?
ABD’de kaos! Texas Valisi Greg Abbott’tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden’a karşı gövde gösterisi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çok sert sözler! Bu sistem değişecek
Erken Emeklilikte prim detayı! 18 yaş öncesi sigorta avantaj sağlar mı?
İşte Aslan’ın yeni sol beki! İngiltere’den geliyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları cevapladı
Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı geceye damga vurdu! Saçlar orijinal mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Çekmeköy’e metro müjdesi! Gençlere 10 bin TL burs
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
SON DAKİKA