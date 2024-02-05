ABD'de kaos! Texas Valisi Greg Abbott'tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden'a karşı "gövde gösterisi"

Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.

ABD Senatosu

ABD SENATOSU, SINIR GÜVENLİĞİ İLE UKRAYNA VE İSRAİL'E YARDIMI DA İÇEREN PAKETİ BU HAFTA GÖRÜŞECEK



ABD Senatosunun, güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmelerine bu hafta başlayacağı bildirildi.

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi, bu hafta Senato gündemine geliyor.

Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı, aynı zamanda Ukrayna ve katil İsrail'e yardımları da barındırıyor.