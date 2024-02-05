ABD'de kaos! Texas Valisi Greg Abbott'tan 14 Cumhuriyetçi vali ile Biden'a karşı "gövde gösterisi"

Texas Valisi Greg Abbott ve 14 vali
Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.
Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.
ABD Senatosu
ABD SENATOSU, SINIR GÜVENLİĞİ İLE UKRAYNA VE İSRAİL'E YARDIMI DA İÇEREN PAKETİ BU HAFTA GÖRÜŞECEK
ABD Senatosunun, güney sınırının güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da içeren 118 milyar dolarlık paketin görüşmelerine bu hafta başlayacağı bildirildi.
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında uzun süredir pazarlıklara konu olan sınır güvenliği paketi, bu hafta Senato gündemine geliyor.
Sınır güvenliğinin artırılmasına ve sınırda daha fazla tedbir alınmasına imkan sağlayan tasarı, aynı zamanda Ukrayna ve katil İsrail'e yardımları da barındırıyor.
ABD Başkanı Joe Biden
118 milyar dolarlık paketin Çarşamba günü Senato Genel Kuruluna alınmasını istediğini açıklayan Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, iki partiden de bu sefer destek istedi.
Lindsey Graham gibi bazı Cumhuriyetçi senatörler, halen paketin bazı maddelerinin tartışılması gerektiğini kaydederken, tasarının oylanmasının zaman alabileceğine dikkat çekti.
BIDEN'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan paketle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, sınır güvenliğinin artırılması için daha fazla kaynak ayrılması ve Ukrayna ile İsrail'e yardımların bir an önce gönderilebilmesi için paketin bir an önce geçmesi noktasında Kongre üyelerine çağrı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden
Biden, "Tasarıyı masama gönderin, derhal imzalayacağım." ifadesini kullandı.
Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak yavaşlamıştı.
BİDEN HÜKÜMETİ İLE TEXAS VALİSİ ABBOTT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK
Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.
Texas Valisi Greg Abbott
Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.
Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.
Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.