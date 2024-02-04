;
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

El Salvador genel seçimler için sandık başında! Filistin asıllı Nayib Bukele yeniden iktidara gelecek mi?

Filistin kökenli devlet Başkanı Nayib Bukele ile gündemden düşmeyen Orta Amerika ülkesi El Salvador’da halk genel seçimler için sandık başında. El Salvador halkı meclis üyeleri, devlet başkanı ve yardımcısını belirlemek için oy veriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 13:39 Güncelleme 04 Şubat 2024, 13:51
El Salvador genel seçimler için sandık başında! Filistin asıllı Nayib Bukele yeniden iktidara gelecek mi?

Orta Amerika ülkesi El Salvador, genel seçimler için sandık başına gitti. Yeni Fikirler Partisinin başkanlık için aday gösterdiği Bukele yeniden devlet başkanı seçilmek için yarışıyor.

EL SALVADOR'DA SUÇ ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Orta Amerika'nın en tehlikeli ülkesi olarak bilinen El Salvador'da suç oranı Bukele yönetiminde dikkat çekici şekilde düşerken Batı basını ise Bukele'yi "diktatör" olarak tanımlıyor. 2019'da göreve gelen Bukele yönetiminde geçtiğimiz yıl, cinayet oranının 100 binde 103'ten 2,4'e düşmüştü.

the Guardianthe Guardian

BUKELE YENİDEN İKTİDARA GELECEK Mİ?

2019 seçimlerinde organize suç ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluk ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerinde bulunan Bukele, aynı vaatlerle yola devam ediyor.

Bukele karşıtı propaganda devam ederken anketler ise Filistin asıllı devlet başkanının yeniden iktidara geleceğini işaret ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Hatay’dan sonraki durak Gaziantep: Önce konutları teslim edecek sonra şehir hastanesini açacak
6 Şubat depremlerinin dehşete düşüren boyutu kamerada! Afetin 1. yılında Nurdağı ve İslahiye... 11 ilde 57.015 sarsıntı
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
İlk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi! Yolculuk ne kadar sürecek? Bakan Kacır detayları duyurdu
Murat Kurum’a İstanbullunun güveni tam: Adam sahadan geliyor, Depremde yıkılmayan TOKİ evleri ortada, AK Parti açık ara favori
Hasidik Yahudiler New York’un altını oydu! Sapkın ritüellerin adresi olan yasa dışı tünellerin üzerindeki bina çöktü
Son dakika: Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat’ta alınmaya başlanacak
MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı sözde Horasan yapılanmasına darbe
Son dakika: 6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçti! Devlet 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır hale getirdi
2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni hava tahminleri! İstanbul ısınıyor! 10 derece birden artacak | 4 Şubat 2024 hava durumu
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar
Filmin adı aynı: Cengol! Fenerbahçe deplasmanda kazandı
SON DAKİKA