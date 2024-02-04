El Salvador genel seçimler için sandık başında! Filistin asıllı Nayib Bukele yeniden iktidara gelecek mi?

Orta Amerika ülkesi El Salvador, genel seçimler için sandık başına gitti. Yeni Fikirler Partisinin başkanlık için aday gösterdiği Bukele yeniden devlet başkanı seçilmek için yarışıyor.

EL SALVADOR'DA SUÇ ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Orta Amerika'nın en tehlikeli ülkesi olarak bilinen El Salvador'da suç oranı Bukele yönetiminde dikkat çekici şekilde düşerken Batı basını ise Bukele'yi "diktatör" olarak tanımlıyor. 2019'da göreve gelen Bukele yönetiminde geçtiğimiz yıl, cinayet oranının 100 binde 103'ten 2,4'e düşmüştü.

the Guardian

BUKELE YENİDEN İKTİDARA GELECEK Mİ?

2019 seçimlerinde organize suç ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluk ve gelir adaletsizliğini önleme vaatlerinde bulunan Bukele, aynı vaatlerle yola devam ediyor.

Bukele karşıtı propaganda devam ederken anketler ise Filistin asıllı devlet başkanının yeniden iktidara geleceğini işaret ediyor.