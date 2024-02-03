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Tel Aviv sokakları karıştı! Binlerce İsrailli Başbakan Netanyahu'yu istifaya çağırıyor

Son dakika haberleri... İsrail ordusunun Gazze'de yaptığı katliam dört aydır devam ederken İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan binlerce kişi, Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Göstericiler ellerinde, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 22:17 Güncelleme 03 Şubat 2024, 22:44
Tel Aviv sokakları karıştı! Binlerce İsrailli Başbakan Netanyahu’yu istifaya çağırıyor

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi sık sık hava saldırılarıyla hedef alırken, evini terk etmek zorunda bırakılan Filistinliler kentte kurdukları çadırlarda dondurucu soğukta yaşama tutunma savaşı veriyor.

▶️ Tel Aviv'de "Netanyahu" öfkesi!

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ise toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

"İŞGAL VARKEN DEMOKRASİ OLMAZ"
Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında toplanan İsrailli grup, "İntikamla zafer olmaz", "Yerleşimci terörünü durdurun", "Güvenlik sadece barışla sağlanır", "İşgal varken demokrasi olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto ederek ateşkes çağrısında bulundu. İsrail polisi, göstericilerin etrafında konuşlandı.

Göstericilerden Dana Mills, İsrail toplumunun militarize olduğunu ve savaşa karşı çıkmanın zor olduğunu belirterek "7 Ekim'den sonra halkın travması intikam için yönlendirildi. Bugün sivillerin hedef alınmamasını masumların zarar görmemesini konuşmak bile zorlaştı. Bizler bugün ateşkes çağrısı yapıyoruz. Bunu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için de yapıyoruz. Savaş uzadıkça esirlerin de hayatı tehlikeye giriyor. Çok küçük bir azınlığız ama burada toplanarak bu mesajın daha fazla insana ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Tek zaferin siyasi çözüm olduğuna işaret eden Mills, 14 yaşında barış aktivistliği yapmaya başladığını, bugün 42 yaşına geldiğini, "iki tarafa da barış gelmeden, herkese insan hakları sağlanmadan zaferden söz edilemeyeceği" mesajında ısrarcı olduklarını vurguladı.

Mills, "Hamas'a karşı zafer kazanmak demek, Afganistan'da zafer elde etme tartışmasına benziyor. İngiltere ve ABD güçlerine burada ne olduğunu biliyoruz. Bugün Gazze'de aynı şeyi görüyoruz. Zafer söyleminin bu süreçte kullanımı korkunçtu. Halk bu söylemle uyutuluyor. Tek zafer, insan hayatının korunmasıdır." diye konuştu.

Batılı ülkelerin, İsrail'in çıkarlarını korumakta daha özenli davranarak bu saldırıları durdurması için müdahale etmesini istediğini paylaşan Mills, Batılı ülkelerin İsrail'i ateşkese ve kalıcı bir siyasi çözüme yönlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

"SAVAŞ VE KAN DÖKMEK KESİNLİKLE ÇÖZÜM DEĞİL"
İsrailli gösterici Martin Goldberg de İsrail'in Gazze'ye saldırıları karşısında siyasetçilerin zafer vaadinin gerçekçi olmadığı, savaştan sonra burada ne yapacaklarına ilişkin bir planlarının dahi olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı siyasetçilerin burada yeniden yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri kurma fikrinde olmasını kabul edilemez bulduğunu söyleyen Goldberg, "Bana göre tek çözüm, barışçıl bir çözümün bulunması. Birbirimizi sevmek, birbirimizden hoşlanmak zorunda değiliz ama bir arada yaşayabileceğimiz bir çözüm bulmamız gerekiyor. Belki benim kuşağımda olmaz ama gelecek kuşakta, bir arada yaşadığımız zaman bağımlı hale geleceğiz ve iki taraf da kazanacak. Savaş ve kan dökmek, kesinlikle çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Goldberg, işgal altındaki Batı Şeria'daki fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetinin kabul edilemez bulduğunu vurgulayarak "Filistinlilerin temel insan haklarına sahip olarak barış içinde yaşamak istediğini" söyledi.

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