ABD’de bir evin garajından nükleer roket çıktı!

ABD'de Washington eyalet polisi gelen şikayet üzerine bir evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu. Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'nin, sıra dışı bir bağış teklifini bildirmek için Bellevue şehri polisini araması üzerine harekete geçildi.

Bunun üzerine füzeyi müzeye bağış yapmak isteyen kişinin evine bomba imha ekibi gönderen polis, atıl durumdaki roketin nükleer füze olduğunu söyledi. GÜDÜMSÜZ ROKET

Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.