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Avrupa'da isyan var: Çiftçilere ağır vergi kararı! Fransa karıştı, Almanya ayaklandı

Avrupa Birliği, çiftçilere ağır vergi kararı aldı. Fransa karıştı. Almanya ayaklandı. 7 ülke daha protestolara katıldı. Batı, ne yapacağını şaşırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Şubat 2024 Güncelleme 01 Şubat 2024, 07:10
Avrupa’da isyan var: Çiftçilere ağır vergi kararı! Fransa karıştı, Almanya ayaklandı

Ekonomik kriz yaşayan Avrupa'da şimdi de isyan çıktı. Binlerce çiftçi, traktörlerle Paris'i kapattı. Çevreye gübre attı. Berlin'de binaları bastı. Her yeri yakıp yıktı.



Protestolar kısa sürede tüm Avrupa'ya yayıldı. 7 farklı ülkede daha çiftçiler, sokakları kuşattı. AB bayrakları yaktı, polise boyalarla saldırdı. Avrupa, fena karıştı.

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