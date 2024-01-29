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Suriye-Ürdün sınırında hareketlilik! ABD savaş uçakları bölgede görüldü: Biden’dan misilleme mi geliyor?

ABD savaş uçakları Suriye-Ürdün sınırında görüldü. Dün Ürdün topraklarında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiği ve 34 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgede faaliyetlerini yoğunlaştıran ABD’den hamle geldi. İşte, detaylar…

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 14:45 Güncelleme 29 Ocak 2024, 14:50
Suriye-Ürdün sınırında hareketlilik! ABD savaş uçakları bölgede görüldü: Biden’dan misilleme mi geliyor?

ABD savaş uçakları, Ürdün-Suriye sınırında görüldü. Sabah saatlerinden bu yana bölgede yoğunlaşan ABD savaş uçakları dün 3 ABD askerinin öldüğü ve 34 askerin yaralandığı Suriye-Ürdün sınırındaki "Kule 22" ile "Tenef Üssü" semalarında uçuş yapıyor.

SAVAŞ UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

Uçaklar, Ürdün topraklarında 3 ABD askerinin öldüğü ve onlarcasının yaralandığı Kule 22 Üssü ile Suriye topraklarına çok yakın Tenef Üssü semalarında uçuş gerçekleştiriyor.

ABDnin Ürdündeki askeri üssüne saldırı! Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 asker yaralandı! İrandan açıklamaABDnin Ürdündeki askeri üssüne saldırı! Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 asker yaralandı! İrandan açıklama
ABD'nin Ürdün'deki askeri üssüne saldırı! Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 asker yaralandı! İran'dan açıklama

ABD GÜÇLERİNE İHA'LI SALDIRI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Joe Biden, "Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

ABD askeri üssüne saldırı!

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri halen toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının sorumlularından, ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığınca (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü yapılan insansız hava aracı saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de saldırıya ilişkin açıklamasında "Terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız." ifadesini kullanmıştı.

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