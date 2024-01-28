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Tarih böyle vicdansızlık görmedi! Katil sürüsü İsrail insanı yardımların Gazze'ye girmesine engel oluyor

Soykırımcı İsrail her geçen gün yeni bir vicdansızlığa daha imza atıyor. Katil İsrailliler, insani yardım taşıyan araçların saldırılar nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi’ne girişine engel olmaya çalışıyor.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 18:35 Güncelleme 28 Ocak 2024, 18:35
Tarih böyle vicdansızlık görmedi! Katil sürüsü İsrail insanı yardımların Gazze’ye girmesine engel oluyor

Katil İsrailliler, insani yardım taşıyan araçların saldırılar nedeniyle kıtlıkla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi'ne girişine engel olmak için düzenledikleri gösterilere 5'inci günde de devam etti.



Yerel basında yer alan haberlere göre bir grup İsrailli, Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardımları taşıyan tırların Gazze'ye girişini engellemek için üst üste beşinci günde Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nda gösteri düzenledi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefinde.



İsrail'in yoğun bombardımanı ve yardım tırlarının bölgeye girişinde çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler açlıkla mücadele ediyor.

Gazze'de kıtlık seviyesine ulaşan açlık krizine rağmen bazı İsrail vatandaşları Gazze'ye yardım gönderilmesine karşı çıkıyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 422 Filistinli öldürüldü, 65 bin 87 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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