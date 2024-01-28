ABD'de "Sınır" savaşı başladı: Meksika sınırındaki jiletli teller yüzünden ülke karıştı!

ABD Anayasa Mahkemesi'nin, Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için kurulan jiletli tellerin kesilmesine izin veren kararı ABD'yi karıştırdı. Teksas Valisi Greg Abbott "Telleri koruyacağız. Gerekirse Federal Hükümet'e karşı savaşırız" açıklaması yaptı. 25 cumhuriyetçi eyalet, Abbott'a destek çıkarken, "Beyaz Saray'ın kararını tanımıyoruz" açıklaması yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, "Tüm ABD'liler Teksas'ı desteklemelidir" ifadesini kullandı. Newsweek ise "ABD'de iç savaş endişeleri artıyor" haberiyle tartışmayı kızıştırdı. Texas'ın Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi hazırladı. Ülke karıştı. Bu gerginlik, dünyaya basınına yansıdı.
PETROL ZENGİNİ
Teksas'taki maliyetler ulusal ortalamanın yüzde 55 altında ve sağlık harcamaları yüzde 23 daha ucuz. Teksas'ta market ürünleri diğer eyaletlere göre daha uygun. Teksas'ın sahip olduğu petrol kaynakları, 322 milyon nüfusa sahip ABD'nin petrol ihtiyaçlarının da yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.
ABD PARÇALANIYOR MU!
Bu karar sonrası, Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma planları gündeme geldi. Rusya eski Başkanı Medvedev, "Çok yakında Teksas Halk Cumhuriyeti kurulacak... Sovyetler Birliği ile ABD'nin kaderi aynı olacak" dedi. 100'e yakın emekli FBI yöneticileri Kongre'ye mektup yazıp "ABD yok oluyor, daha ne bekliyorsunuz" sözlerini kaydetti.