ABD'de "Sınır" savaşı başladı: Meksika sınırındaki jiletli teller yüzünden ülke karıştı!





PETROL ZENGİNİ

Teksas'taki maliyetler ulusal ortalamanın yüzde 55 altında ve sağlık harcamaları yüzde 23 daha ucuz. Teksas'ta market ürünleri diğer eyaletlere göre daha uygun. Teksas'ın sahip olduğu petrol kaynakları, 322 milyon nüfusa sahip ABD'nin petrol ihtiyaçlarının da yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor.



ABD PARÇALANIYOR MU!

Bu karar sonrası, Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma planları gündeme geldi. Rusya eski Başkanı Medvedev, "Çok yakında Teksas Halk Cumhuriyeti kurulacak... Sovyetler Birliği ile ABD'nin kaderi aynı olacak" dedi. 100'e yakın emekli FBI yöneticileri Kongre'ye mektup yazıp "ABD yok oluyor, daha ne bekliyorsunuz" sözlerini kaydetti.

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