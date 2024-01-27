Lahey’de Güney Afrika ne talep etti? İsrail aleyhine alınan tedbir kararları ne anlama geliyor?

Dünya kamuoyu bu duruşmaların sonucunun açıklanmasını büyük merakla bekliyordu. Divan, bu merakı dün gidererek son derece hızlı bir şekilde, geçici tedbir kararlarını açıkladığı 2022 tarihli ve yine Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali esaslı Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı davadan da hızlı davranarak, 4 günde kararını açıklamış oldu.

GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Öncelikle şunu hatırlatmak gerekiyor: Açıklanan geçici tedbir kararı sadece bir ara karar. Zira eğer hızlıca müdahale edilmezse telafisi mümkün olmayacak bir zarar ortaya çıkabilir. Bu, ilk bakışta davanın esasıyla talep edilen koruyucu tedbirler arasında makul bir bağlantının kurulabildiği durumlarda alınabilen bir karar, yani davanın esasına ilişkin değil. Hatta her ne kadar Divan'ın yetkili olduğundan şüphe olmasa da Divan teknik olarak bu davaya bakmaya yetkili olduğunu dahi henüz karar altına almadı.

İSRAİL TEZLERİ KABUL GÖRMEDİ

Dolayısıyla sadece başlangıç aşaması için Güney Afrika'nın tezlerinin zaferi, İsrail'in tezlerinin ise kabul görmeyişi olarak yorumlanabilecek karar, davanın sonunda İsrail'in eylemlerinin soykırım olarak tescilleneceğine dair herhangi bir anlam taşımıyor. Nitekim 1993 yılında yine soykırım esasında açılan Bosna-Sırbistan Davası'nda aynı yıl içerisinde bazı geçici tedbirlere hükmedilmiş ancak 14 yıl sonra çıkan nihai kararda Srebrenitsa katliamı dışında hiçbir olay soykırım kapsamına sokulmamıştı.