İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin destekçilerine alçak sözler: "Aptallar"

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Daha önce de birçok kez İsrail'e ziyarette bulunarak Netanyahu ile görüşen Sunak, Filistin'e destek sloganları atan insanlara "Aptallar!" dedi.