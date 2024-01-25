İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan Filistin destekçilerine alçak sözler: "Aptallar"

Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.
Soykırımcı İsrail dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'de katliama 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Londra'da katıldığı Conservative Friends of Israel (İsrail'in Muhafazakar Dostları) kuruluşunun yıllık akşam yemeği toplantısında skandal ifadeler kullandı.
Daha önce de birçok kez İsrail'e ziyarette bulunarak Netanyahu ile görüşen Sunak, Filistin'e destek sloganları atan insanlara "Aptallar!" dedi.
Soykırımcı İsral'in katliamlarına destek veren İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a tepkiler yağmaya devam ediyor.