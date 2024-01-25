Çaresizliğin sıfır noktası | Sağlık sistemi çöken Gazze'de yaralılar cep telefonu ışığında tedavi edildi! "Hastayı hayata döndürmeye çalışıyorum"

Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

"HASTAYI HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah'ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

GAZZE KATLİAMINDA SON DURUM

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN