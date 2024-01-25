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Çaresizliğin sıfır noktası | Sağlık sistemi çöken Gazze'de yaralılar cep telefonu ışığında tedavi edildi! "Hastayı hayata döndürmeye çalışıyorum"

Terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıyor. ABD ve Batı'nın kesintisiz bir şekilde arka çıktığı katliamlarda 25 binden fazla Filistinli, siyonist bomba ve kurşunlarla can verdi. Yoğunluğun her geçen gün arttığı hastanelerde ise durum kontrolden çıktı. Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti. İşte Gazze'de kelimelerin tükendiği o anlar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 23:23 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:41
Çaresizliğin sıfır noktası | Sağlık sistemi çöken Gazze’de yaralılar cep telefonu ışığında tedavi edildi! Hastayı hayata döndürmeye çalışıyorum

Kundaktaki bebekleri bile katleden İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki zulmü bir kez daha kanıtlandı.

7 Ekim'den bu yana Gazzeye ölüm yağdıran ve köşeye sıkışınca her türlü savaş suçunu ileyen katil İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını artırdı.

CEP TELEFONU IŞIĞINDA TEDAVİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail güçleri güneydeki Han Yunus kentini kuşattı.

Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

"HASTAYI HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"
Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah'ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

GAZZE KATLİAMINDA SON DURUM
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 900'e, yaralıların sayısının ise 64 bin 110 yükseldiği bildirildi.

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