Katil İsrail ordusu kana doymuyor! Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim yerlerine tanksavar füze dağıtacak

İSRAİL ORDUSU, YASA DIŞI YERLEŞİM BİRİMLERİNE SİLAH VE MÜHİMMAT GÖNDERMİŞTİ

Gazze'deki işgalini derinleştiren İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 sonrasında Batı Şeria'daki "sivil güvenlik birimlerine", takviye amacıyla aralarında binlerce tabanca, M-16 yarı otomatik tüfek ve makineli tüfeklerin de bulunduğu hatırı sayılır miktarda silah ve mühimmat dağıtmıştı.

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