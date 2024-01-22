Katil İsrail gerçeği haykıran bilim insanlarını susturuyor! İsrailli öğretmen Meir Baruchin itiraf etti: Tarih kitaplarında yazmıyor! İsrail askerleri Filistinli kadınlara tecavüz etti

İsrail'de Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan, 15 gün ev hapsi ve sosyal medya yasağıyla serbest bırakılan Baruchin'in 19 Ocak'ta öğrenciler tarafından hakarete uğrayarak yuhalandığı aktarıldı.

Baruchin, sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, 19 Ocak'ta 10. sınıf öğrencileri tarafından doğrudan hedef alınarak, dersi boykot edildi ve hakaretlerle yuhalandı.

"NEFRET 7 EKİM'DE BAŞLAMADI"

"İhanet niyetini göstermek" suçlamasıyla yargılanan Baruchin'in 16 yaşındaki bir öğrenci tarafından "Umarım kanser olursun" şeklinde bir hakarete maruz kaldığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

"Savaşta suçlamak kolaydır. Savaşta korkularımız, endişelerimiz ve şüphelerimiz son derece artar. Ancak, 16 yaşındaki bir genç kızın öğretmenine kanser olması yönündeki nefreti 7 Ekim'de başlamadı ve Gazze'deki son birlik ayrıldığında bitmeyecek. Bu nefret şu anki hükümetin son seçimi kazanmasını sağladı ve bir başbakanın (İzak Rabin) hayatına mal oldu."