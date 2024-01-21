Afganistan'da Falcon 10 Jet düştü! Hintler "Uçak Fas'ın" dedi... Mürettebat Rus çıktı | Kaza neden oldu?

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan 'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Ancak uçağın Hindistan'a ait olmadığı Rusya'ya ait olduğu ortaya çıktı.



TALİBAN'DAN AÇIKLAMA

Taliban yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağını arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kazaya dair X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mücahid, dün akşam Rusya'ya ait uçağın Afganistan ve Tacikistan sınırında radardan kaybolduğunu belirtti.

Afgan Hava Kuvvetlerinin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaşan Mücahid, detaylı açıklamanın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı ise uçağın rotasında Afgan hava sahasının bulunmadığını ve teknik arıza sonucu düşmüş olabileceğini bildirdi.

Kazanın meydana geldiği eyalet, Afganistan'ın en yüksek dağına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin engebeli olması çalışmaları yavaşlatıyor.