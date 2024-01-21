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Afganistan'da Falcon 10 Jet düştü! Hintler "Uçak Fas'ın" dedi... Mürettebat Rus çıktı | Kaza neden oldu?

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tophaka Dağları'na ylcu uçağı düştü. Badahşan Vilayeti'ndeki Afgan yetkililer ilk etapta uçağın Hindistan'a ait olduğunu duyurdu. Ancak Hint medyası uçağın Fas'a ait olduğunu yazdı. Rus havacılık yetkilileri ise Hindistan - Moskova charter seferini yapan uçakta 6 kişi bulunduğunu uçağın da Fransız yapımı Dassault Falcon 10 Jet olduğunu duyurdu. Rus medyası da uçağın motor arıza nedeniyle düştüğünü yazdı. 6 mürettebatın tamamının Rus olduğu kaydedildi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 10:26 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:55
Afganistan’da Falcon 10 Jet düştü! Hintler Uçak Fas’ın dedi... Mürettebat Rus çıktı | Kaza neden oldu?

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir yolcu uçağı düştü.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

Ancak uçağın Hindistan'a ait olmadığı Rusya'ya ait olduğu ortaya çıktı.

TALİBAN'DAN AÇIKLAMA
Taliban yönetimi, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde düşen Rus uçağını arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kazaya dair X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Mücahid, dün akşam Rusya'ya ait uçağın Afganistan ve Tacikistan sınırında radardan kaybolduğunu belirtti.

Afgan Hava Kuvvetlerinin bölgede arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaşan Mücahid, detaylı açıklamanın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Afganistan Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanlığı ise uçağın rotasında Afgan hava sahasının bulunmadığını ve teknik arıza sonucu düşmüş olabileceğini bildirdi.

Kazanın meydana geldiği eyalet, Afganistan'ın en yüksek dağına ev sahipliği yapıyor. Bölgenin engebeli olması çalışmaları yavaşlatıyor.

HİNDİSTAN MEDYASI: DÜŞEN UÇAK FAS'IN
Hindistan merkezli WION isimli haber platformu Hintli yetkililere dayandırdığı haberinde söz konusu uçağın Hindistan'a ait olmadığını duyurdu.

Tophaka DağlarıTophaka Dağları

Haberde Hint Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün "Bu, Fas tescilli küçük bir uçaktır" açıklamasına yer verildi.

RUS YETKİLİLER: FRANSIZ YAPIMI UÇAKTA 6 KİŞİ VARDI
Hindistan'dan Moskova'ya gitmek için yola çıkan yolcu uçağının Afganistan'ın, Çin, Tacikistan ve Pakistan sınırındaki Bedahşan Eyaleti'nde düştüğü belirtildi.

Rus havacılık yetkilileri, charter seferi yapan uçakta 6 kişi olduğunu açıkladı.

Uçağın Fransız yapımı Dassault Falcon 10 Jet olduğu duyuruldu.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE DÜŞTÜ! 6 MÜRETTEBAT DA RUS VATANDAŞI
Öte yandan Rusya'da yayın yapan Izvestia, uçağın motor arıza nedeniyle düştüğünü yazdı.

Haberde yer alan detaylara göre; Falkon 10 uçağının mürettebatının Tacikistan bölgesine girdikten sonra karşıdan gelen rüzgar nedeniyle yakıtının azaldığını bildirdi ve Duşanbe'deki alternatif bir havaalanına ilerlemeye karar verdi.

Mürettebat daha sonra sağ motorun ve ardından sol motorun arızasını bildirdi. Uçakta bulunan 6 mürettebat da Rus vatandaşı.

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