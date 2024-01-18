İran Devrim Muhafızları’nın Erbil’deki saldırısının detayları ortaya çıktı! Kürt işadamı ve ailesi hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları , Kuzey Irak ve Suriye'deki 'terörist' hedeflere füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bunun ardından Erbil'de bir eve yapılan saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda 3.5 milyar dolarlık serveti olan Kürt iş adamı kızı Jina (1) ve misafiri Süryani asıllı işadamı Kerem Mikhail hayatını kaybetti. Dizayi'nin eşi, kızı, oğlu ve 2 Filipinli çalışan yaralandı.

Saldırıda evi hedef alınan iş adamı Paşrew Dizayi'nin oğlu bir kolunu kaybetti. KDP'ye ve Barzani ailesine yakın olan Falcon isimli bir güvenlik şirketi bulunan Dizayi'nin, büyük inşaat projelerine imza attığı petrol ve doğalgaz sektöründe de faaliyet gösterdiği hatırlatıldı. Ayrıca Dizayi'nin, Erbil petrolünün İsrail'e satışında aracılık ettiği iddiası da ortaya atıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu füze saldırılarıyla ilgili "İran karşıtı terörist grupların ve MOSSAD casusların karargahlarının vurduğunu" açıkladı!