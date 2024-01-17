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UKMTO açıkladı: Yemen açıklarında bir gemiye İHA saldırısı

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen’in Aden kenti açıklarında bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiğine ve gemide yangın çıktığına dair rapor alındığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 22:54 Güncelleme 17 Ocak 2024, 23:05
UKMTO açıkladı: Yemen açıklarında bir gemiye İHA saldırısı

Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki Aden kentinin 60 deniz mili güneydoğusunda bir gemiye İHA saldırısı düzenlendiği dair rapor alındığı belirtildi.



Açıklamada, geminin kaptanın iskele tarafından insansız hava aracı ile vurulduğunu aktardığı ifade edilerek, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve söndürüldüğü aktarıldı. Geminin seferine devam ettiği belirtilen açıklamada, mürettebatın güvende olduğu aktarıldı.

Geminin ismi ve nereye ait olduğuna dair henüz bilgi paylaşılmadı.

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