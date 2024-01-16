Pentagon projesi Taylor Swift Biden’a seçim kazandırabilir mi?

Birkaç gün önce Amerikalı şarkıcı için, "Pentagon projesi" yorumları da yapılmıştı. İyi bir Demokrat olduğu bilinen Taylor Swift, daha önce bazı senatörlere desteğini açıklamış ve onların kazanmasını sağlamıştı.

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