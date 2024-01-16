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Pentagon projesi Taylor Swift Biden'a seçim kazandırabilir mi?

Taylor Swift’in bir Pentagon projesi olduğuna dair iddiaların ardından yeni bir tartışma çıktı. Amerikan medyasına göre ABD’li şarkıcı, "Joe Biden'ı destekliyorum" derse, seçimi Demokratlar kazanacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Pentagon projesi Taylor Swift Biden’a seçim kazandırabilir mi?

Amerikan Time Dergisi'nin 2023 yılının kişisi ilan ettiği Taylor Swift, son yıllarda gençlerin en çok takip ettiği ünlülerden biri. ABD ekonomisine geçen yıl 5,7 milyar dolarlık bir katkı sağladı.

QuestionPro Research Başkanı Dan Fleetwood, "Taylor Swift bir ekonomi olsaydı, 50 ülkeden daha büyük olurdu" dedi.

New York Times ve Washington Post, ilginç bir çalışmaya imza attı. İki gazete de, Taylor Swift'in ABD Başkanı Joe Biden'a desteğini açıklaması halinde, 8 Kasım'da yapılacak seçimi Demokratlar'ın kazanacağını okuyucularına duyurdu.

Birkaç gün önce Amerikalı şarkıcı için, "Pentagon projesi" yorumları da yapılmıştı. İyi bir Demokrat olduğu bilinen Taylor Swift, daha önce bazı senatörlere desteğini açıklamış ve onların kazanmasını sağlamıştı.

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