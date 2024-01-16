Cezayir Resmi Gazetesi’nde yayınlandı! Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını onayladı

Tebbun'un onayladığı ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü, sosyal hizmetler, çevre, madencilik, sınıraşan organize suçlara karşı işbirliği, eğitim ve öğretim, teknoloji, balıkçılık ve su ürünleri, bayındırlık ve medya ve iletişim alanlarını kapsıyor.