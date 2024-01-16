Başkan Erdoğan’ın ‘One Minute’ çıkışı yeniden gündemde: Daha da Davos’a gitmedi! Gazze yanıyor küresel elitler İsviçre’de birbirini eğliyor

"ORTA DOĞU'DA BAŞKAN ERDOĞAN ÖNE ÇIKIYOR"

Middle East Eye, Türkiye'nin Davos'a yönelik tutumu ile "Filistin'in sadık savunucuları" olarak konumlandıranlar da dahil olmak üzere Orta Doğu ülkeleri arasında öne çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın 2009'da soykırımcı İsrail'de dönemin cumhurbaşkanı Şimon Peres ile canlı yayında yaşadığı tartışmayı hatırlattı ve Moderatör David Ignatius'a "Daha da Davos'a gelmem" dediğine dikkat çekti.

DAHA DA DAVOS'A GİTMEDİ

2009'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Başkan Erdoğan soykırımcı İsrail'in başbakanı Şimon Peres'e tepki göstermiş ve "Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak; bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. 'Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız vardır. 'Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum' diyen başbakanlarınız olmuştur ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm, merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım; ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim." şeklinde konuşmuştu.