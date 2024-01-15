Gerilim tırmanıyor! Tayvan, Pasifik ada ülkesi Nauru’nun ilişkileri kesmesi nedeniyle Çin’i suçladı

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tien Chung-kwang, düzenlediği acil basın toplantısında, Nauru'nun Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanımasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Tayvan'da düzenlenen başkanlık ve parlamento seçimlerinin hemen ertesinde yaşanan gelişmenin arkasında Çin'in bulunduğunu savunan Tien, "Bu, demokrasiye hesaplı bir saldırı ve uluslararası normlara meydan okumadır. Dünyanın demokratik ülkeleri Tayvan'ın seçimler dolayısıyla tebrik ederken Pekin, Tayvan'a baskı kurmayı tercih etmiştir." dedi.

Tien, Tayvan'ın, kararın ardından mütekabiliyet esasına uygun olarak Nauru ile diplomatik ilişkilerini keseceğini, diplomatik ve teknik personelini geri çekeceğini, ikili işbirliği planlarını sonlandıracağını, Nauru'dan Tayvan'daki büyükelçiliğini kapatmasını isteyeceğini bildirdi.