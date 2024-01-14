Özgürlüğün Sesi adlı film sapık milyarder Jeffrey Epstein’i hatırlattı!





1.1 TRİLYONLUK GENİŞ AİLE

Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defteri açıldı. İçinden çıkan isimlerin toplam servetinin 1 trilyon 100 milyarı aşması, herkesi şaşırttı. İşte o isimlerden bazıları:

- Microsoft'un patronu Bill Gates (120 milyar dolar)

- Sergey Brin (119 milyar dolar)

- Melinda Gates (14 milyar dolar)

- Virgin'in patronu Richard Branson (8.7 milyar dolar)

- Prens Andrew (11 milyar dolar)

- Nat Rothschild (Net serveti 1 milyar dolar gibi görünse de şirketlerinin değeri 460 milyar dolar)

- Donald Trump (4 milyar dolar)

- Apollo Global'ın patronu Leon Black (13 milyar dolar)

- Victoria's Secret'ın sahibi Lesley Wexner (11 milyar dolar)