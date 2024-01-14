Özgürlüğün Sesi adlı film sapık milyarder Jeffrey Epstein’i hatırlattı!

ABD'de cezaevinde intihar ettiği bildirilen ve CIA ajanı olduğu da iddia edilen sapık Jeffrey Epstein'ı hatırlatan film, gündeme geldi. 2023 yılının temmuz ayında yayınlanan, Özgürlüğün Sesi (Sound Of Freedom) filmi, büyük ses getirdi.
ABD'de cezaevinde intihar ettiği bildirilen ve CIA ajanı olduğu da iddia edilen sapık Jeffrey Epstein'ı hatırlatan film, gündeme geldi. 2023 yılının temmuz ayında yayınlanan, Özgürlüğün Sesi (Sound Of Freedom) filmi, büyük ses getirdi.
Yönetmenliğini Alejandro Monteverde'ın yaptığı film, çocuklara yönelik istismar ticareti yapan çetelerin izini sürmek ve kaçırılan çocukları kurtarmak için, ABD'li bir eski CIA ajanının yaşadıklarını konu alıyor. Filmde küçük çocukları acımasız çetelerin elinden kurtaran ajanı ise Jim Caviezel canlandırıyor. Disney, 5 yıl boyunca filmi engellemeyi başarmıştı.
Ancak film sinemalarda gösterime girdi ve 300 milyon doları aşan bir gişe yaptı. Filmde, gerçek hayatta pedofiliye savaş açan CIA ajanı Tim Ballard'ın oynayan Jim Caviezel, ilginç açıklamalar yaptı: CIA, pedofili örgüt yöneticiliğinin merkezidir.
1.1 TRİLYONLUK GENİŞ AİLE
Küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz, fuhuş gibi küresel bir organizasyon şebekesi kuran Jeffrey Epstein'ın kara kaplı defteri açıldı. İçinden çıkan isimlerin toplam servetinin 1 trilyon 100 milyarı aşması, herkesi şaşırttı. İşte o isimlerden bazıları:
- Microsoft'un patronu Bill Gates (120 milyar dolar)
- Sergey Brin (119 milyar dolar)
- Melinda Gates (14 milyar dolar)
- Virgin'in patronu Richard Branson (8.7 milyar dolar)
- Prens Andrew (11 milyar dolar)
- Nat Rothschild (Net serveti 1 milyar dolar gibi görünse de şirketlerinin değeri 460 milyar dolar)
- Donald Trump (4 milyar dolar)
- Apollo Global'ın patronu Leon Black (13 milyar dolar)
- Victoria's Secret'ın sahibi Lesley Wexner (11 milyar dolar)
Bu milyarderler gibi toplam 150 kişi Epstein'ın Florida'daki adasını ziyaret etti. Yeni açıklanacak isimlerin birçoğunun da Forbes listelerinin ilk sıralarında yer aldığına dikkat çekildi.