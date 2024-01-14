Husiler intikam yemini etti! Sanaa’da büyük protesto gösterisi yapıldı

2014'te Sanaa 'yı ele geçiren ve Suudi liderliğindeki koalisyonla savaş halinde olan İran destekli Husi isyancılar, ağır bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerine kadar Sanaa'da büyük gösteriler yapıldı. Gösterici Abdel Azim Ali, "ABD ve müttefikleri bize açık savaş ilan etmeye karar verirse, buna hazırız, şehit düşmekten başka seçeneğimiz olmayacak" ifadesini kullandı.