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Husiler intikam yemini etti! Sanaa'da büyük protesto gösterisi yapıldı

ABD ve İngiltere’nin Yemen’deki isyancılara saldırmasının ardından Sanaa’da büyük protesto gösterisi yapıldı. Gösterici Abdel Azim Ali, "ABD ve müttefikleri bize açık savaş ilan etmeye karar verirse, buna hazırız, şehit düşmekten başka seçeneğimiz olmayacak" ifadesini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Husiler intikam yemini etti! Sanaa’da büyük protesto gösterisi yapıldı

2014'te Sanaa'yı ele geçiren ve Suudi liderliğindeki koalisyonla savaş halinde olan İran destekli Husi isyancılar, ağır bombardımana maruz kaldı. Saldırılarda 5 kişinin öldüğü açıklandı.

Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerine kadar Sanaa'da büyük gösteriler yapıldı. Gösterici Abdel Azim Ali, "ABD ve müttefikleri bize açık savaş ilan etmeye karar verirse, buna hazırız, şehit düşmekten başka seçeneğimiz olmayacak" ifadesini kullandı.

Muhammed Hüseyin, "ABD ile savaşa gireceğimiz günü bekliyoruz" açıklaması yaptı. Husiler'in Kızıldeniz'de gemilere yönelik haftalardır süren saldırılarının ardından yapılan ABD-İngiltere operasyonu bölgede gerginlik yarattı.

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