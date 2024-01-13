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Diyarbakır’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: Yolcular tahliye edildi

Diyarbakır’da, seyir halindeki şehiriçi yolcu minibüsü alev alev yandı. Yolcular minibüsten tahliye edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 01:02 Güncelleme 14 Ocak 2024, 01:02
Diyarbakır’da yolcu minibüsü alev topuna döndü: Yolcular tahliye edildi

Diyarbakır'da, seyir halindeki şehiriçi yolcu minibüsü alev alev yandı. Yolcular minibüsten tahliye edilirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde akşam saatlerinde Bağlar ilçesi güzergahında seyir halindeki İhsan A. yönetimindeki 21 M 0444 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın büyümeden yolcular tahliye edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüste küçük çaplı patlama yaşanırken, durum çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İtfaiye ekipleri, uzun uğraş sonucu yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaralanın olmadığı öğrenildi.

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