ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen’e hava saldırısı düzenledi! | Husiler: Londra ve Washington’ın siyasi planı

Milii İstihbarat Teşkilatı'ndan yine mükemmel bir operasyon... MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari terör örgütü PKK/ KCK sözde sorumlularından Fırat kod adlı Serhat Bal'ın saklandığı yeri tespit etti. Bal, Ortadoğu'da bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi ve adalete teslim edildi.





İsrail'in Gazze katliamları devam ederken, Lübnan da hedef olurken ABD ve İngiltere yeni bir savaşın fitilini ateşledi. ABD ve İngiltere; Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Yemen'deki Husi hedeflerini jetlerle ve füzelerle vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husiler'e ait bazı hedefleri vurduğunu belirterek, "Talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere ile birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi" ifadesini kullandı. Saldırı enerji piyasasında da paniğe yol açtı. Yüzde 5'e yakın artan petrol fiyatı, 80 doların üzerine çıktı.