Ekvador'da ortalık karıştı: Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Savaştayız" açıklaması yaptı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, uyuşturucu çetesinin FİTO lakaplı lideri Adolfo Macias'ın, hapishaneden kaçması üzerine 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

İki gündür büyük bir şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Güney Amerika ülkesi Ekvador 'un Başkanı Noboa ülkedeli 22 çeteyi 'terör örgütü' ilan etti ve 'Savaştayız' dedi.

329 KİŞİ GÖZALTINDA

Çeteler hükümete sert cevap verdi. Asker polis ve sivilleri savaş ganimeti ilan etti. Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela şimdiye kadar 329 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Silahlı kişilerin, artık yağma olaylarına da yöneldiklerini bildirdi. Uyuşturucu liderini Fito'yu yakalamak için güvenlik güçleri gece gündüz baskınlara devam etti.