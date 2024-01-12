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Ekvador'da ortalık karıştı: Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Savaştayız" açıklaması yaptı

Uyuşturucu kartelinin lideri Fito, hapisten kaçtı. İzine rastlanmadı. Devlet Başkanı Daniel Noboa, “Savaştayız” açıklamasını yaptı. Fito timi, operasyonlara başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
Ekvador’da ortalık karıştı: Devlet Başkanı Daniel Noboa, Savaştayız açıklaması yaptı

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, uyuşturucu çetesinin FİTO lakaplı lideri Adolfo Macias'ın, hapishaneden kaçması üzerine 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etti.

İki gündür büyük bir şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Başkanı Noboa ülkedeli 22 çeteyi 'terör örgütü' ilan etti ve 'Savaştayız' dedi.

329 KİŞİ GÖZALTINDA
Çeteler hükümete sert cevap verdi. Asker polis ve sivilleri savaş ganimeti ilan etti. Silahlı Kuvvetler Komutanı Jaime Vela şimdiye kadar 329 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Silahlı kişilerin, artık yağma olaylarına da yöneldiklerini bildirdi. Uyuşturucu liderini Fito'yu yakalamak için güvenlik güçleri gece gündüz baskınlara devam etti.

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